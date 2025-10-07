快訊

諾貝爾物理學獎出爐 3美國學者共獲殊榮

京華城案作證趁機「放冷箭」 柯文哲：檢察官搞到輝達不敢來了

TPBL／啦啦隊闕闕涉洗錢案 戰神「零容忍」終止合約

勤凱營收／9月1.72億元創新高 月增8.17%、年增1.71%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

電子材料大廠勤凱（4760）7日公布9月營收為1.72億元，月增8.17%、年增1.71%，創歷史單月新高紀錄。同時，第3季累計營收4.83億元，季增、年增都突破雙位數，分別達11.57%、12.04%，隨客戶拉貨積極、加上匯率友善等有利因素，正向看待第3季獲利可望隨營運規模而擴大。

勤凱目前被動元件占營收九成以上，累計前九月營收為13.28億元，年增24.72%，成長幅度高於產業平均。

勤凱副董事長莊淑媛坦言，9月營收可以寫下歷史新高，除了銅膏產品出貨持續順暢外，銀膏方面雖受國際銀價居高影響，一開始下游客戶拉貨動作仍趨於謹慎。

莊淑媛指出，不過9月中下旬傳出美國政府面臨關門隱憂，聯準會可能持續降息，全球貴金屬行情受降息帶來的資金效應而持續走高，客戶對銀膏產品開始拉貨，相關產品自中下旬開始陸續出貨，且將延續至10月。因此，10月營收動能將受惠貴金屬走揚。

勤凱9月營收，已寫下連續29個月的年成長紀錄，顯示公司不斷追求成長，上季獲利可望明顯成長。莊淑媛強調，由於AI需求持續擴增，下游客戶拉貨動作轉趨積極，加上部分新產品受到青睞，勤凱繼年中開始大量備料後，近期也已向日本等國際供應商洽妥明年將大幅成長的原料。銅漿產品維持穩定成長，合金膏等各項新產品繼續按計畫程序推動。

營收 拉貨

延伸閱讀

威剛營收／9月52.44億元衝近期新高 2026年將迎記憶體產業榮景

貿聯營收／9月67.06億元、創單月歷史新高 第3季創單季新高

邦睿營收／9月2621萬元、年增36% 前三季營收年增40%超越去年全年

降息周期正式開啟…00986B專家點名「金融債」成最大贏家

相關新聞

獨／健喬公開收購健亞股權 傳未獲得最低15%的收購門檻

健喬（4114）今年9月中旬宣布將公開收購健亞，擬透過公開收購方式，以每股現金24元收購15%至30%健喬股權，不過截止...

威剛9月營收52.44億元 衝上近19年來單月新高

記憶體模組大廠威剛科技9月搭上記憶體狂潮首班車，單月合併營收以52.44億元刷新近19年來單月新高。不但年增逾六成，同時...

光速火箭 引進能率當股東

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）董事長陳冠愷表示，為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，藉此提...

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

連接器廠正淩（8147）公布9月營收1.62億元，為單月次高，主要受惠水冷散熱零件出貨強勁，月增38.81%，年增42....

耕興本季營收向上

受惠AI智慧手機與高階網通檢測新品續升溫，網通檢測龍頭耕興（6146）看好本季營運可望持續優於第3季，明年首季也初步不看...

創新服務 三業務起飛

半導體自動化設備商創新服務（7828）在AI與HPC晶片需求爆發下，該公司的探針卡自動化設備、探針卡銷售與維修、銅柱模組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。