快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

昇達科營收／9月月增15% 低軌衛星貢獻再攀高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

昇達科（3491）受惠低軌衛星營收貢獻，推升9月營收1.91億元，月增15%，年減10.6%，主因為去年營收中包含子公司正通營收，今年自6月起合併營收已不含正通科技，比較基準有所差異。

昇達科指出，9月低軌衛星營收月增16%、年增9%，是推升昇達科8月與9月營收連續二個月月增的最大推力。

累計昇達科第3季營收4.83億元，季減6%，累計前9月營收16.18億元，年減6%。

隨著全球低軌衛星建置進入密集部署階段，市場對高頻通訊元件與波導模組需求急速攀升。昇達科表示，受惠於主要國際衛星計畫的持續推進，低軌衛星應用相關產品出貨表現強勁。

昇達科指出，累計前9月低軌衛星產品營收占比達53.5%，明顯高於去年同期及去年度約42%至43%的水準，9月低軌衛星貢獻營收躍升達到58.3%。

昇達科指出，低軌衛星客戶於8、9月兩個月下單金額已超過4億元，顯示主要客戶在衛星布建計畫已進入加速期程，第ˋ季相關出貨動能有望延續高檔並進一步放大。

法人推估，昇達科低軌衛星營收仍持續看好，10月低軌營收有機會月增50%以上，整體成長幅度可望再度跳躍式提升而創新高。這不僅反映低軌市場需求加速釋放，也顯示昇達科在全球衛星供應鏈中的角色日益關鍵。

觀察整體趨勢，法人表示，低軌衛星產業正快速由技術驗證走向規模化佈建，無論是直接通訊應用、地面閘道建置，或高頻通訊模組需求，皆呈現倍增態勢。

法人分析，隨著主要國際業者啟動衛星量產與頻繁發射，包含天線、波導與射頻模組在內的精密製造供應鏈將迎來新一輪成長契機。

營收 低軌衛星 昇達科

延伸閱讀

台灣太空產業不是夢 福衛8號「這些突破」邁向自主里程碑

影／我國首個自製衛星星系「福衛八號」起運美國 總統命名「齊柏林」

台灣第一個自製衛星星系「福衛八號」 今起運赴美　

台光電、聯茂、台燿 業績進補

相關新聞

光速火箭 引進能率當股東

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）董事長陳冠愷表示，為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，藉此提...

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

連接器廠正淩（8147）公布9月營收1.62億元，為單月次高，主要受惠水冷散熱零件出貨強勁，月增38.81%，年增42....

耕興本季營收向上

受惠AI智慧手機與高階網通檢測新品續升溫，網通檢測龍頭耕興（6146）看好本季營運可望持續優於第3季，明年首季也初步不看...

創新服務 三業務起飛

半導體自動化設備商創新服務（7828）在AI與HPC晶片需求爆發下，該公司的探針卡自動化設備、探針卡銷售與維修、銅柱模組...

綠電評估回收太陽能板

綠電再生（8440）持續深耕廢家電與廢資訊物品回收處理本業，同時積極布局新事業版圖，其中，太陽能板回收業務已納入評估，未...

大田海外廠 拚提前投產

高球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新進展，該公司指出，預計主體建築將於10月期間完工，力拚提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。