昇達科營收／9月月增15% 低軌衛星貢獻再攀高

昇達科（3491）受惠低軌衛星營收貢獻，推升9月營收1.91億元，月增15%，年減10.6%，主因為去年營收中包含子公司正通營收，今年自6月起合併營收已不含正通科技，比較基準有所差異。

昇達科指出，9月低軌衛星營收月增16%、年增9%，是推升昇達科8月與9月營收連續二個月月增的最大推力。

累計昇達科第3季營收4.83億元，季減6%，累計前9月營收16.18億元，年減6%。

隨著全球低軌衛星建置進入密集部署階段，市場對高頻通訊元件與波導模組需求急速攀升。昇達科表示，受惠於主要國際衛星計畫的持續推進，低軌衛星應用相關產品出貨表現強勁。

昇達科指出，累計前9月低軌衛星產品營收占比達53.5%，明顯高於去年同期及去年度約42%至43%的水準，9月低軌衛星貢獻營收躍升達到58.3%。

昇達科指出，低軌衛星客戶於8、9月兩個月下單金額已超過4億元，顯示主要客戶在衛星布建計畫已進入加速期程，第ˋ季相關出貨動能有望延續高檔並進一步放大。

法人推估，昇達科低軌衛星營收仍持續看好，10月低軌營收有機會月增50%以上，整體成長幅度可望再度跳躍式提升而創新高。這不僅反映低軌市場需求加速釋放，也顯示昇達科在全球衛星供應鏈中的角色日益關鍵。

觀察整體趨勢，法人表示，低軌衛星產業正快速由技術驗證走向規模化佈建，無論是直接通訊應用、地面閘道建置，或高頻通訊模組需求，皆呈現倍增態勢。

法人分析，隨著主要國際業者啟動衛星量產與頻繁發射，包含天線、波導與射頻模組在內的精密製造供應鏈將迎來新一輪成長契機。