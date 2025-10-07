大田營收／出貨旺！9月4.5億元、43.6%

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

大田（8924）正進入出貨旺季，7日公布9月合併營收為4.45億元，比去年同期3.13億元，增加43.6%，第3季合併營收13.59億元，為近一年來的單季新高，較今年第1季營收成長55.2%，也較第2季營收成長34.6%，呈現逐季走高。

大田並指出，該公司營運穩定，因應川普關稅影響，配合主要客戶的期待與需求積極進行越南建廠，目前建廠很順利，越南承租的新廠已順利投產出貨，客戶大為讚許。

自建的廠房原預計一年完工，也已提前完成本體建設，目前進展相當順利，可望提早投入量產。最近前往大田越南新廠參觀的客戶，可以說是絡繹不絕、應接不暇，都表達強烈合作意願。日系客戶也表示會更密切合作希望自建廠房完工啟用後可以和公司加大合作。

另大田將持續強化與客戶的協同合作，提供更優質的性能模擬與高附加價值的客製化設計製造服務，並持續推出創新產品，目前在江西贛州廠已建構一座人員穩定，生產效率更好的高爾夫球具製造生產的最佳基地外，新增投資越南廠，不斷突破創新，特別是自動化的生產技術，構築深層競爭力，提供客戶更有利的選擇，以服務更多元客戶。

營收 越南

