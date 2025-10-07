快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

閎康營收／9月5.06億元創高 找地擴日本第4座實驗室

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬。圖／閎康提供

半導體檢測大廠閎康（3587）今日公布9月營收為新台幣5.06億元，較去年同期成長11.92%，月增5.49%，再創單月營收歷史新高，累積前9月營收40.73億元，較去年同期成長6.66%，主要成長動能來自台灣以及日本實驗室客戶對於材料分析（MA）、故障分析（FA）之測試需求所帶動。

閎康多年深耕半導體檢測，在新竹與台南建構了完善的實驗室網絡，隨著大客戶2奈米製程如期量產、3奈米產能大幅開出，以及國際大廠積極投入AI晶片研發，預期客戶對MA與FA的需求將持續走高，為閎康後續營運增添強勁動能。

自2019年，閎康將商業模式帶到日本成立實驗室以來，日本實驗室業績高速成長，可望成為閎康航向世界舞台的第三個獲利引擎。其中，北海道實驗室就近為新創晶片廠商提供MA與FA分析服務，近日大客戶傳出成功試產2奈米GAA架構晶片的好消息，並已啟動2奈米晶圓試驗生產線，並將量產目標訂在2027年下半年。閎康協助其診斷2奈米節點電晶體結構與材料問題，並提供從晶圓缺陷、元件截面到封裝界面的一站式分析服務，隨著客戶研發持續推進，預期未來數年日本先進製程檢測需求將持續帶動北海道實驗室業績增長。

名古屋實驗室亦傳來好消息，隨著半導體客戶群快速成長，閎康指出，位於名古屋的第一座實驗室處於供不應求狀態，高階FA產能幾近滿載。為滿足2026年的新增需求，閎康將先針對名古屋現址進行產能擴充，目前已進入試機階段，待測試完成後，即可迅速投入服務，提高FA量能。為提供整套完整的FA測試流程，需要更大的實驗室空間，因而閎康亦同時規劃在名古屋新建第二座實驗室（亦為閎康在日本的第４座實驗室），目前正積極尋覓適合廠址，初步估計新廠將於2026年下半年開始貢獻營收，屆時閎康日本實驗室的分析產能將大幅提升。

整體而言，隨著全球AI、高效運算及先進製程推進，半導體客戶對晶片檢測與驗證的依賴度只會更高，閎康將持續透過全球布局、設備升級與新技術導入，鞏固公司在半導體檢測領域建立的一站式分析服務優勢，長期成長動能可期。

閎康 日本 半導體

延伸閱讀

拋拜會高市早苗被指靠攏日反中極右派 鄭麗文急澄清

日本將誕生首位女首相 川普發文祝賀 讚高市早苗有智慧

高市早苗有望任首相 外交部：盼日支持台灣入CPTPP

中企挑戰輝達AI晶片 差距仍在努力追趕

相關新聞

光速火箭 引進能率當股東

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）董事長陳冠愷表示，為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，藉此提...

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

連接器廠正淩（8147）公布9月營收1.62億元，為單月次高，主要受惠水冷散熱零件出貨強勁，月增38.81%，年增42....

耕興本季營收向上

受惠AI智慧手機與高階網通檢測新品續升溫，網通檢測龍頭耕興（6146）看好本季營運可望持續優於第3季，明年首季也初步不看...

創新服務 三業務起飛

半導體自動化設備商創新服務（7828）在AI與HPC晶片需求爆發下，該公司的探針卡自動化設備、探針卡銷售與維修、銅柱模組...

綠電評估回收太陽能板

綠電再生（8440）持續深耕廢家電與廢資訊物品回收處理本業，同時積極布局新事業版圖，其中，太陽能板回收業務已納入評估，未...

大田海外廠 拚提前投產

高球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新進展，該公司指出，預計主體建築將於10月期間完工，力拚提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。