威剛營收／9月52.44億元創近19年新高 陳立白：第4季是多頭起點

記憶體模組廠威剛（3260）7日公布9月合併營收52.44億元，月增5.24%、年增61.18%，刷新近19年單月新高、史上第三高；第3季合併營收144.88億元，年增55.19%、季增13.33%。累計前三季371.73億元、年增22.9%，全年改寫歷史新猷機會濃厚。

產品結構上，9月DRAM營收占比54.02%、SSD占27.85%、其餘（記憶卡／隨身碟等）18.13%；前3季分別為59.62%／27.25%／13.13%。公司表示，將持續把火力放在企業級高容量SSD與DDR5／伺服器記憶體，以承接AI帶動的升級潮。

展望後市，董事長陳立白表示：「今年第4季才是記憶體大多頭的起點，也是嚴重缺貨的開始；2026年產業榮景可期。在AI軍備競賽加速下，全球大型雲端服務商（CSP）的剛性需求，將推動DRAM、NAND Flash合約價續揚走強，為2026年景氣開門。」

他並指出：「自8月下旬以來市況快速翻轉，CSP對明年記憶體需求遠高於預期，為鞏固供貨而提前下單，帶動上游原廠暫停報價、重配產能並陸續喊漲。同時AI應用由訓練走向推論、伺服器規模高速擴張，擠壓PC、手機等傳統記憶體產能；供給明顯縮減，2026年恐處於供貨吃緊、價格上行的強勢格局。」

股價方面，威剛今日收174元、小漲1元。若拉長到近兩周，自9月26日的低點139.5元一路走高至今日174元，漲幅高達24.73%；短線量價齊揚，反映市場對本季起漲與2026供需吃緊的預期。