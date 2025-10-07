共信營收／肺癌新藥PTS302出貨暢旺 9月505萬元續創新高

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617）7日公布9月自結營收，受惠中國大陸醫院通路布建效益顯現，肺癌新藥普羅先安（PTS302）出貨暢旺，帶動9月合併營收達新台幣505萬元，續創歷史新高，月增17.17%、年增82.24%；累計前三季合併營收2,854萬元，年增19.28%，同步改寫新高紀錄。

若以功能性貨幣美元衡量，9月及累計前三季營收亦維持成長趨勢，顯示營運處於持續上升軌道。

共信表示，PTS302為一創新的微創靶向腫瘤消融藥物，可廣泛用於多種實體腫瘤，其中針對肺癌中最為困難、致死率最高的中央型嚴重氣道阻塞（MAO）已率先取得中國大陸上市證，並展現營收挹注。公司接下來將採雙軌策略，一則積極擴增PTS302的大陸市場業績與全球授權洽談；一則延伸PTS302新應適症的開發，如治療惡性胸水及周圍型肺癌等，提升藥物整體經濟價值。

共信進一步表示，PTS302除打入中國大陸逾200家的三甲與大型醫院、加速醫師學習歷程外，在大陸以外市場，也陸續完成馬來西亞、台灣及阿爾及利亞等區域授權，目前仍持續進行國際授權洽談，以強化全球藥證布局。

展望未來，除PTS302外，共信也積極推動PTS02、PTS500等各項新藥的臨床開發，再加上審查中的寵物用黑色素瘤新藥GWA103（思沛康注射液）有機會在今年底前取得台灣上市許可，有鑑於GWA103已與國內100家動物醫院簽訂合作銷售意向書，一旦成功取證，將可快速推進台灣市場銷售，帶動業績快速成長。公司對未來的營運展望抱持樂觀。

