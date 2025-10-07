銅價飆升+HVLP銅箔供不應求 這檔個股強鎖漲停
台股7日跳空勁揚，再創歷史新高。盤面上，相關「漲價概念股」表現強勢，其中金居（8358）由於受到國際銅價大漲的激勵，加上HVLP銅箔升級，且供應商產能不足，激勵股價開高收高亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。
金居是國內銅箔供應大廠。由於全球AI伺服器需求強勁，帶動銅箔基板單價躍升，加上產品不斷升規，連動上游銅箔供應不但吃緊，且同樣在產品升級的情況下，也將出現供不應求的狀況。
事實上，金居主要生產HVLP2至HVLP4產品。目前該公司HVLP3材料應用於AI伺服器，隨終端客戶新伺服器平台推出與產品更新轉換，預估HVLP4將成為明年主流規格，也將是金居主要的成長動能。
而根據法人調查，主流日系大廠今年的HVLP4銅箔產能約350噸，加計目前台廠、盧森堡，則約每月700噸；2026年日廠擴產後，產能可提升至每月450~550噸，仍低於2026年交貨的需求噸數，呈現供不應求的情況。
此外，由於市況火紅程度超乎預期，金居已宣布調漲加工費，預期效應將於本季各月營收中逐步反應；而日前全球第二大銅礦場出現礦災，重創供應鏈，激勵國際銅價強揚，市場預期也將有利金居調漲產品報價。
