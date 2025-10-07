快訊

民進黨2026選對會拍板 王美惠選嘉義市、台東縣由陳瑩出戰

高雄鋼構廠疑吊掛失誤！女工人遭4噸重鋼骨重壓釀1死1重傷

流感就醫再升一成…上周一口氣增16死 5歲童發病到死亡僅10天

系統電9月營收3.11億歷年同期新高 美國廠11月開幕

中央社／ 台北7日電

系統電受惠工業電腦（IPC）產品線出貨放量，今天公布9月營收新台幣3.11億元，月增21.24%，年增34.16%、創歷年同期新高，也是近21個月新高。

系統電前進美國設廠，位在德州普萊諾（Plano）新廠將於美國時間11月7日開幕，預計2026年第1季導入全自動化生產線。

系統電表示，希望透過美國廠就近供應AI伺服器等客戶，強化在地生產能力與產品開發彈性，降低跨境物流成本，鞏固在全球工控與電池備援電力模組（BBU）供應鏈競爭力，為明年營運成長奠定基礎。

系統電今天表示，9月營收衝高，主要動能來自IPC產品線持續放量，加上無人機小量出貨，出貨動能逐漸上升。

系統電積極切入無人機市場，9月宣布與無人機新創公司Quantum Systems策略聯盟。系統電今天表示，無人機方面已開始有營收挹注，整合電控、電池、電機3大區塊，自主開發IPC、地面控制系統（GCS）、電池模組與影像系統等核心技術，初期與QuantumSystems合作，拓展公共安全、偵察巡檢等應用領域。

無人機 電池模組 美國

延伸閱讀

北京拒軍事交流 坎伯警告「美中危機等著發生」 促設溝通管道

無人機再闖挪威機場 歐洲掀集體焦慮 俄如預料否認涉入

美前官員：川普若表態反台獨 不符美利益

陸研發可彎折2萬次柔性電池 能量密度提升86%

相關新聞

光速火箭 引進能率當股東

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）董事長陳冠愷表示，為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，藉此提...

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

連接器廠正淩（8147）公布9月營收1.62億元，為單月次高，主要受惠水冷散熱零件出貨強勁，月增38.81%，年增42....

耕興本季營收向上

受惠AI智慧手機與高階網通檢測新品續升溫，網通檢測龍頭耕興（6146）看好本季營運可望持續優於第3季，明年首季也初步不看...

創新服務 三業務起飛

半導體自動化設備商創新服務（7828）在AI與HPC晶片需求爆發下，該公司的探針卡自動化設備、探針卡銷售與維修、銅柱模組...

綠電評估回收太陽能板

綠電再生（8440）持續深耕廢家電與廢資訊物品回收處理本業，同時積極布局新事業版圖，其中，太陽能板回收業務已納入評估，未...

大田海外廠 拚提前投產

高球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新進展，該公司指出，預計主體建築將於10月期間完工，力拚提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。