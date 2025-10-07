系統電9月營收3.11億歷年同期新高 美國廠11月開幕
系統電受惠工業電腦（IPC）產品線出貨放量，今天公布9月營收新台幣3.11億元，月增21.24%，年增34.16%、創歷年同期新高，也是近21個月新高。
系統電前進美國設廠，位在德州普萊諾（Plano）新廠將於美國時間11月7日開幕，預計2026年第1季導入全自動化生產線。
系統電表示，希望透過美國廠就近供應AI伺服器等客戶，強化在地生產能力與產品開發彈性，降低跨境物流成本，鞏固在全球工控與電池備援電力模組（BBU）供應鏈競爭力，為明年營運成長奠定基礎。
系統電今天表示，9月營收衝高，主要動能來自IPC產品線持續放量，加上無人機小量出貨，出貨動能逐漸上升。
系統電積極切入無人機市場，9月宣布與無人機新創公司Quantum Systems策略聯盟。系統電今天表示，無人機方面已開始有營收挹注，整合電控、電池、電機3大區塊，自主開發IPC、地面控制系統（GCS）、電池模組與影像系統等核心技術，初期與QuantumSystems合作，拓展公共安全、偵察巡檢等應用領域。
