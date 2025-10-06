快訊

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠正淩（8147）公布9月營收1.62億元，為單月次高，主要受惠水冷散熱零件出貨強勁，月增38.81%，年增42.90%。法人看好，該公司今年業績可望延續高成長走勢。

正淩第3季營收4.06億元，季減15%，年增13.7%；前三季營收12.49億元，年增29.97%。

正淩之前表示，AI伺服器水冷散熱產品今年成長強勁，除了既有的兩家雲端服務供應商（CSP） 客戶，也可望有新客戶加入，目前在與散熱廠客戶洽談明年產品開發。

正淩看好，今年AI產品營收可望高雙位數成長，因客戶訂單明確，雲林廠及泰國廠同步積極擴產。

人形機器人布局方面，正淩預期今年可看到初步成果，用於機械關節的精密連接器今年下半年開始小量交貨、明年進一步擴大，並切入機器人充電連接器領域。無人機方面，除了持續攜手美系客戶在倉儲產品合作外，也引進新客戶。

醫療應用產品方面，正淩表示，今年以來穩健向上，有雙位數成長，除了既有的心導管、拋棄式內視鏡產品成長外，也切入醫美電波產品，看好會是另一個具備高成長的潛力市場。

正淩主要產品營收比重為：AI及通訊應用50%，其中，AI相關產品可望從去年的20%，提升到今年的30%。

