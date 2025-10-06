受惠AI智慧手機與高階網通檢測新品續升溫，網通檢測龍頭耕興（6146）看好本季營運可望持續優於第3季，明年首季也初步不看淡。

耕興提到，觀察AI眼鏡檢測機種數上半年倍增，5G、WiFi穿戴式裝置高度倚賴大量SAR電磁波人體吸收率檢測項目，AI眼鏡屬新式樣產品也貢獻新的檢測營收，綜合來看，成長最快的是新興AI終端裝置產業。

耕興並觀察，資安檢測新強制項目及CTIA OTA 6.0新版本標準，也將持續推升單一機種檢測費用。此外，3GPP R18 5G Advanced機種陸續到測，新版AI手機機種檢測需求高峰預計在年底發酵。

耕興強調，AI檢測商機包含智慧運算與機器人、次世代科技以及未來移動，耕興已全面布局相關技術，看好後續布局逐步發酵。

耕興並指出，觀察WiFi 7全面導入所有終端裝置，包含邊緣運算及多網融合設備等新應用發展，如當前5G與WiFi連網能力整合至高效能邊緣運算平台，既能支援分布式雲端運算，又能保證本地即時應用順暢運作，另外支援多頻段5G與WiFi 6／6E，適用於智慧感測器與各類物聯網設備，推動低功耗與高速連網應用，皆屬於廣泛的AI檢測新商機。

談到基本面，耕興強調，該公司2002年掛牌以來長期獲利，保持高毛利率及高淨利率，獲利能力遠優於其他同業實驗室，將持續集中資源於創造最大價值的領域。

耕興近十年持續投資4G、5G及高階無線網通設備等領域，訂定三年回收的投資制度，提升資本投資的報酬率及回收率，為公司創造穩定且持續的獲利。