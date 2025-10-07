光速火箭 引進能率當股東

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）董事長陳冠愷表示，為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，藉此提升經營韌性。

光速火箭公司目前營收結構約為線上45%、線下55%，期待未來營收每年維持5%至10%的穩健成長，陳冠愷表示，該公司近年憑藉旗下兩大主力品牌SHARECO DESIGN與KLOWER PANDOR，在台灣消費品牌市場脫穎而出，並加速拓展國際版圖，展現精品香氛品牌競爭力。

光速火箭在營運模式上採行SPL（專業零售品牌經營）與OMO（虛實整合全通路）雙軸策略，兼顧開發、行銷與通路效率。

光速火箭除了展現產品力優勢外，亦積極強化通路布局發展，除線上購物平台外，現已在台灣設有22家直營門市及40個經銷據點，並規劃持續拓展街邊店與地區型商場據點。

同時，公司積極布局海外市場，於新加坡、上海、馬來西亞、香港、日本等地已建置32個銷售據點，展現持續擴大品牌版圖的企圖心與成長動能。

值得關注的是，公司於2024年進軍日本市場，目前已於京都伊勢丹、京都大丸百貨等日本一線百貨開設快閃店，更進駐阪急百貨自營選物店Fruit Gathering、LOFT及觀光客必逛的美妝香氛殿堂@cosme Tokyo原宿店，與Jo Malone、SABON等國際品牌同場競爭，展現台灣品牌跨足海外市場的實力與影響力。