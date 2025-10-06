永昕攜日企 設合資公司

永昕（4726）昨（6）日宣布，與日本策略夥伴Alfresa、Kidswell及Chiome等三公司簽訂「無拘束力投資架構協議（Non-binding Term Sheet）」，並基於此協議積極討論於日本共同成立合資公司。

永昕生醫表示，成立合資公司的目標在日本建置具備原料藥（DS）與製劑（DP）能力的生物藥GMP生產基地，並展開生物藥之CDMO與流通事業。

永昕是國內專業生物藥CDMO公司，今年前八月合併營收4.32億元，年增0.48%。永昕近年來積極布局日本市場，董事長陳佩君表示，永昕己和許多日本生技公司和藥廠建立長久良好的合作關係。

陳佩君表示，此次結盟三家日本公司，主要是響應日本政府所推動的生物藥在地生產規劃，目標是進一步深化永昕在日本的市場根基，提供給客戶全方位的生產基地選項。

永昕表示，與日Alfresa、Kidswell、以及Chiome三公司簽訂此合資計畫，源於日本厚生勞動省為在日本國內建構穩定的生物相似藥供應體系，所推行之「生物藥製造設施補助計畫」，三家日本夥伴獲得補助核可，而永昕為此計畫之重要合作夥伴。