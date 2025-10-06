永昕攜日企 設合資公司

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

永昕（4726）昨（6）日宣布，與日本策略夥伴Alfresa、Kidswell及Chiome等三公司簽訂「無拘束力投資架構協議（Non-binding Term Sheet）」，並基於此協議積極討論於日本共同成立合資公司。

永昕生醫表示，成立合資公司的目標在日本建置具備原料藥（DS）與製劑（DP）能力的生物藥GMP生產基地，並展開生物藥之CDMO與流通事業。

永昕是國內專業生物藥CDMO公司，今年前八月合併營收4.32億元，年增0.48%。永昕近年來積極布局日本市場，董事長陳佩君表示，永昕己和許多日本生技公司和藥廠建立長久良好的合作關係。

陳佩君表示，此次結盟三家日本公司，主要是響應日本政府所推動的生物藥在地生產規劃，目標是進一步深化永昕在日本的市場根基，提供給客戶全方位的生產基地選項。

永昕表示，與日Alfresa、Kidswell、以及Chiome三公司簽訂此合資計畫，源於日本厚生勞動省為在日本國內建構穩定的生物相似藥供應體系，所推行之「生物藥製造設施補助計畫」，三家日本夥伴獲得補助核可，而永昕為此計畫之重要合作夥伴。

光速火箭 引進能率當股東

台灣第一家IPO香水品牌光速火箭（7782）董事長陳冠愷表示，為強化資本體質，光速火箭已引進能率集團成為策略股東，藉此提...

正淩上月業績月增38% 散熱零件出貨旺

連接器廠正淩（8147）公布9月營收1.62億元，為單月次高，主要受惠水冷散熱零件出貨強勁，月增38.81%，年增42....

耕興本季營收向上

受惠AI智慧手機與高階網通檢測新品續升溫，網通檢測龍頭耕興（6146）看好本季營運可望持續優於第3季，明年首季也初步不看...

創新服務 三業務起飛

半導體自動化設備商創新服務（7828）在AI與HPC晶片需求爆發下，該公司的探針卡自動化設備、探針卡銷售與維修、銅柱模組...

綠電評估回收太陽能板

綠電再生（8440）持續深耕廢家電與廢資訊物品回收處理本業，同時積極布局新事業版圖，其中，太陽能板回收業務已納入評估，未...

大田海外廠 拚提前投產

高球具代工業者大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新進展，該公司指出，預計主體建築將於10月期間完工，力拚提...

