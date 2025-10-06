快訊

綠電評估回收太陽能板

經濟日報／ 記者籃珮禎╱台北報導

綠電再生（8440）持續深耕廢家電與廢資訊物品回收處理本業，同時積極布局新事業版圖，其中，太陽能板回收業務已納入評估，未來可望為營運增添新動能。

在核心競爭力方面，綠電表示，公司作為亞洲首家廢家電資源化處理廠，其核心優勢在於引進德國乾式處理技術。

公司透露，此技術能將回收物的銅、鋁、塑膠等有價材料純化，其中，分離後的鋁純度可高達85%，銅純度更高達95%，品質接近市場銅管，具備顯著的銷售優勢。

綠電表示，目前累積家電處理量占整體市場規模13.5%，資訊類處理量約17.9%，顯示其在產業中的領先地位。

展望未來，綠電指出，將透過優化高毛利的冷氣機與電視機產品線，並加強成本控制，特別是針對回收量較大但毛利較低的洗衣機及主機，以支撐整體毛利率。

綠電表示，將強化自購料處理，提升有價材料收入，並積極將太陽能板回收業務列為研究評估項目之一，期望為環保與企業獲利創造雙贏局面。

6大核心戰略產業放款前段班 清一色公股銀

國銀6大核心戰略放款8月增286億 今年增量資訊類居冠、國防第二

與郭信良同涉綠電弊案剛被起訴 三地集團董座再遭雄檢約談

燃料飆漲衝擊電價 台電：核電大國亦無倖免

