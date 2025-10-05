快訊

順達9月營收月減17% 樂觀 BBU 業務

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

電池模組廠順達（3211）昨（5）日公布9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；前三季營收92.34億元，年減15.78%。

展望後市，順達總經理張崇興先前指出，2025年受制於IT業務看淡及新台幣強勁升值干擾，即便電池備援模組（BBU）業務強勁，仍下修整體今年營收預估，預計今年業績將年減15%至20%。

順達目前BBU業務強勁，預期今年BBU相關營收有望較去年翻倍成長，伴隨新客戶、新機種陸續開發中，對BBU業務後市樂觀看待。

張崇興指出，AI伺服器機櫃搭配BBU比率持續提升中，至於進入GB300或更高階的伺服器產品是否變為標配，仍要看客戶設計及需求。

