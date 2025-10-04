響應世界投資者周 櫃買中心大專營決賽頒獎

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心總經理陳麗卿（前排右九）、證券暨期貨市場發展基金會總經理張麗真（前排左六）及參加大專營決賽之學生合影，共同響應世界投資者周活動。圖／櫃買中心提供
櫃買中心自2008年起每年舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，到今年已邁向第18年，經過專業評審團初選、複選後，入選前十名的隊伍於10月3日赴櫃買中心進行實體決賽。

最後由「NTUCapital」、「NCHU財金英」及「hibiscus」等三個隊伍於激烈的競爭中脫穎而出，由櫃買中心總經理陳麗卿分別頒發「櫃買未來領袖獎」獎學金5萬元、「櫃買卓越績效獎」獎學金3萬元及「櫃買出類拔萃獎」獎學金2萬元。

今年第一階段競賽續採線上學習及投資組合競賽方式辦理，共吸引了47所大專院校170隊、合計635名學生完成報名，本次競賽有不少跨科系及跨校園的學生組隊參賽，最後共有110支隊伍完成第一階段競賽項目。

本屆大專營活動期間適逢世界投資者周（World Investor Week，WIW），櫃買中心為響應國際證券市場活動，特別邀請本次活動之承辦單位證券暨期貨市場發展基金會總經理張麗真及進入決賽之全體學生於頒獎典禮合照，以表達對推廣普及金融知識教育之重視及對WIW全球性活動之支持。期盼在學生們熱情參與及踴躍投入的同時，也能培養國際觀。

另外，為了將本次活動的學習資源分享給更多民眾，櫃買中心亦將研習課程內容及前三名得獎團隊之簡報置放於官網，以豐富線上學習資源並持續推動金融知識普及。

櫃買中心 大專 獎學金

