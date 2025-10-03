AI戰場邊緣化加速 擷發科第3季營收增逾四成

專注ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科公告2025年9月營收172萬元，月減31.73％；累計2025年1至9月營收4514萬元，第3季營收季增45.62％。

擷發科表示，AI需求從雲端向邊緣延伸帶動下，擷發科藉「CATS客製化ASIC設計服務」與「CAPS跨平台AI軟體設計服務（Cross-Platform AI Powered Solutions）」兩大業務，穩推新專案，鞏固半導體客製與AI市場。

擷發科表示，9月營收受惠於兩大核心業務完工比例認列。新承接的ASIC設計服務專案在逐步完成前端架構規格制定，蓄勢進入前期設計服務階段，預期持續貢獻未來收入。AI軟體服務平台專案則按開發進度認列，服務對象涵蓋工業自動化、半導體製造、智慧交通與AI機器人等領域，並在影像辨識與AI推理效能上展現差異化優勢。

擷發科透過CAPS平台，成功將研發成果高效轉化為商業價值收益，進一步凸顯其「軟硬整合」，提升每瓦效能與總擁有成本（TCO）的競爭優勢。隨著全球 AI 應用需求從雲端向邊緣（Edge）與終端（End-Point）加速延伸，擷發科雙核心業務持續滲透，將為公司營運注入長期且穩定的成長動能。

擷發科進一步指出，AI晶片市場正在經歷一場結構性轉型，傳統以通用GPU為核心的運算模式正在被客製化ASIC浪潮所顛覆，同時也面臨來自系統整合價值的挑戰。客製化ASIC晶片不再只是利基市場，而是超大規模企業追求每瓦效能、系統成本效益的戰略選擇。

摩根士丹利研究報告預估，客製化AI晶片市場價值將從2024年的120億美元，在2027年攀升至300億美元左右，成 GPU之後AI運算領域的第二增長曲線，但ASIC仍面臨高額前期投入與效能落差等挑戰。

擷發科強調，國際知名AI晶片龍頭大廠高速投入客製化AI ASIC晶片，反映市場需求確實存在，但同時也突顯ASIC市場的「高門檻與高風險」特性。相較之下，擷發科憑藉「CATS客製化ASIC設計服務」在低功耗架構、快速迭代及專案靈活性上具備優勢，能有效協助區域性客戶與中型廠商縮短專案開發周期，降低因市場快速變化而帶來的風險。公司AI軟體平台「CAPS」也強化系統層整合，催生「ASIC+AI」協同效應，強化每瓦效能與總體擁有成本優勢，展現差異化競爭力。

展望未來，擷發科維持審慎樂觀態度。隨著AI模型持續往百億級電晶體規模推進，AI運算需求正快速從雲端延伸至終端裝置，協作型機器人（Cobots）、自律移動平台（AMR/AGV）、智慧製造與醫療照護等應用場域孕育龐大商機。擷發科將持續加碼研發投入，專注高效能、低功耗ASIC設計與跨平台AI軟體優化，並深化與國際品牌及供應鏈夥伴合作，加速新興應用落地。