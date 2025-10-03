快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

聽新聞
0:00 / 0:00

安碁資訊勇 第3季營收登頂

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）昨（3）日公布9月營收2.29億元，月增12.9%、年增14.5%，創單月歷史第二高、同期新高，9月業績攀高，帶動第3季營收亦登頂。

安碁資訊第3季營收6.26億元，季增4.6%、年增11.5%，創單季歷史新高；累計今年前三季營收達17.4億元、年增12.79%，亦為新高紀錄。

安碁資訊指出，AI雲端浪潮來襲，企業紛紛透過雲端資源和應用服務，加速營運商機強化競爭力。從地端部署走向雲端原生架構已成為趨勢，但也面臨前所未有的資安威脅與攻防挑戰。

安碁資訊近年擴大發展系統整合業務，去年業績已達2億元左右。

延伸閱讀

安碁資訊營收／9月2.29億元創同期新高 推升第3季業績登頂

三陽9月單月機車銷量 稱冠

數位防火牆／捍衛資安 動態機制迎戰深偽

印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

相關新聞

精測2025年前三季營收超越去年全年

測試介面業者精測（6510）昨（3）日公布9月營收4.18億元，月增1.1%、年增31.8%；第3季合併營收12.42億...

安碁資訊勇 第3季營收登頂

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）昨（3）日公布9月營收2.29億元，月增12.9%、年增14.5%，創單月歷...

宇智三引擎熱轉 動能強

網通廠宇智（6470）昨（3）日舉行線上法說會，打入北美路由器新客戶，可望進軍美國電信客戶，看好5G、6G聯網；WiFi...

亞昕430億案量伺機進場

亞昕（5213）董事長姚政岳昨（3）日表示，目前國內房地產景氣仍不明朗，市場呈個案表現，不過亞昕仍對台中充滿信心，目前計...

AI戰場邊緣化加速 擷發科第3季營收增逾四成

專注ASIC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科公告2025年9月營收172萬元，月減31.73％；累計2025年1至9月...

興櫃新兵大鵬科技初登板 漲幅一度超過一倍

大鵬科技（7689）3日以每股128元登錄興櫃交易，受惠業績亮眼、長單在手，推升股價最高來到270元，漲幅逾一倍，目前股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。