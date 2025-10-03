安碁資訊勇 第3季營收登頂

宏碁集團旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）昨（3）日公布9月營收2.29億元，月增12.9%、年增14.5%，創單月歷史第二高、同期新高，9月業績攀高，帶動第3季營收亦登頂。

安碁資訊第3季營收6.26億元，季增4.6%、年增11.5%，創單季歷史新高；累計今年前三季營收達17.4億元、年增12.79%，亦為新高紀錄。

安碁資訊指出，AI雲端浪潮來襲，企業紛紛透過雲端資源和應用服務，加速營運商機強化競爭力。從地端部署走向雲端原生架構已成為趨勢，但也面臨前所未有的資安威脅與攻防挑戰。

安碁資訊近年擴大發展系統整合業務，去年業績已達2億元左右。