亞昕430億案量伺機進場

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

亞昕（5213）董事長姚政岳昨（3）日表示，目前國內房地產景氣仍不明朗，市場呈個案表現，不過亞昕仍對台中充滿信心，目前計有水湳經貿園區、科博館特區等四案正申請建照中，總銷逾430億元案量「準備好了」，將伺機進場。

對於台中房市，姚政岳指出，以南屯區的「亞昕織御」為例，開案一個月就賣了二成，成交單價已站上7字頭，其中已購客戶中，有近八成為看長線的置產客，完全沒有短期投資客。「亞昕織御」規劃300餘戶住宅，總銷72億元。

至於推案規劃，目前已申請建照的建案，四案合計總銷達435億元。

