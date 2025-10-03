宇智三引擎熱轉 動能強

網通廠宇智（6470）昨（3）日舉行線上法說會，打入北美路由器新客戶，可望進軍美國電信客戶，看好5G、6G聯網；WiFi 6、7、8升級；光纖產品等三大產品是推升營運成長主動力。

宇智近年投入行動網路、無線網路及光纖寬頻等三大技術升級趨勢，投入5G升級6G聯網，WiFi 6升級WiFi 7，WiFi 8也可望在2028年推出，光纖產品則邁向10GbE高速連網需求，今年下半年到明年將陸續推出新產品，成為推升營運成長關鍵動能。

至於WiFi 7滲透率，宇智觀察，WiFi 7價格已經到電信客戶可接受範圍，新開案以WiFi 7為主，5G產品也持續快速成長，光纖部分在日本及北美市場需求增加很快。