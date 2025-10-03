安碁資訊營收／9月2.29億元創同期新高 推升第3季業績登頂

宏碁集團（2353）旗下資安服務廠商安碁資訊（6690）3日公布今年9月營收為2.29億元，月增12.92%、年增14.51%，為單月歷史第二高、同期新高，在9月業績攀高下，帶動第3季營收創下單季新高。

安碁資訊今年第3季營收6.26億元，季增4.77%、年增11.54%；累計安碁資訊今年前三季營收達17.4億元、年增12.79%。

安碁資訊指出，隨著AI雲端浪潮來襲，企業紛紛透過雲端資源和應用服務，加速營運商機強化競爭力。從地端布署走向雲端原生架構已成為趨勢，但也面臨前所未有的資安威脅與攻防挑戰。

依據Frost & Sullivan於2025年發布的亞太CIO調查指出，企業CIO面臨「雲端安全」、「日益增加的網路安全複雜性」、「缺乏整合的可視性」與「資安人力資源不足」等四大挑戰。建議企業採用整合式延伸偵測與回應（XDR）解決方案，結合多層次威脅偵測與即時回應，提升整體防禦能力。並透過選擇合適的資安夥伴，解決資安人力的不足，快速提升回應惡意威脅入侵的能力與速度，建立長期營運防護韌性。

安碁資訊總經理吳乙南強調，因應企業從地端走向雲端，可以透過建置資安監控中心與完善的資安治理策略，及早辨識與防範資安威脅，避免因部署不當造成的高額成本與資源浪費。安碁資訊憑藉超過20多年地端資安監控的營運管理經驗，整合子公司宏碁雲架構的雲端技術能力，以雲地整合資安聯防的顧問經驗，協助企業制定全域雲端資安策略，有效降低攻擊風險與營運中斷所造成的衝擊。

當前企業陸續採用混合雲或多雲架構策略，複雜的環境和管理更加不易，資安風險也隨之升高。安碁資訊推出雲地整合資安聯防監控架構，以雲端資安監控Cloud SOC平台，整合SIEM、雲端原生工具、威脅情資整合與自動化應變為核心，搭配XDR（延伸偵測與回應）與 SOAR（安全性協調、自動化與回應）結合的智慧防護架構，有效縮短威脅判讀時間，透過雲地整合資安聯防、AI輔助與自動化應變機制，協助企業預先建立雲地資安事件應變機制，建立「偵測、通報、應變、復原」完整的執行作業流程，達成自動化威脅偵測、主動預警通報、快速應變處理與網路攻擊後快速復原機制等目的。

面對多雲環境的複雜，為確保企業資料上雲能夠安全無虞，安碁資訊呼籲企業應優先盤點雲端資源使用現況與潛在風險，並執行雲端資安健診與權限稽核，同步導入防護與監控機制，才能有效降低因配置錯誤或權限濫用造成的資安威脅。安碁資訊與宏碁雲架構共同推出雲端資安健診服務，針對「錯誤配置」、「未授權存取」、「資料外洩」……等高風險項目進行全面檢視，協助企業掌控雲端環境的安全性與合規性，快速應對瞬息萬變的資安挑戰。

因應政府機關、金融領域與製造產業陸續從地端邁向雲端的關鍵時刻，企業在面對混合與多雲環境、防護需求升級與AI攻防並行的挑戰下，安碁資訊將強化雲端資安監控中心Cloud SOC的效能，結合在雲端原生架構、威脅情資整合與AI資安應用的專業能力，協助企業在多雲布局、零信任架構與AI導入的過程中，維持營運不中斷與資安防護零缺口。同時持續與產業客戶合作，打造具備可持續性與合規導向的資安韌性新標準，協助企業邁向安全與智慧的雲端新未來。