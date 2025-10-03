快訊

興櫃新兵大鵬科技初登板 漲幅一度超過一倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
大鵬科技今日登錄興櫃交易，漲幅亮眼。網路／截圖
大鵬科技今日登錄興櫃交易，漲幅亮眼。網路／截圖

大鵬科技（7689）3日以每股128元登錄興櫃交易，受惠業績亮眼、長單在手，推升股價最高來到270元，漲幅逾一倍，目前股價來到202元附近，漲幅約五成。

大鵬科技資本額5.27億元，成立超過40年，成立初期以國際電報交換機及電腦傳真為主，跨向警報系統及IP警報系統，更加入ZigBee、Z-Wave、ULE等國際聯盟，進軍智能家居市場。

目前大鵬科技主要業務為無線防盜防災警報系統與遠距照護警報系統等智慧安全解決方案，打造從終端設備到雲平台的完整解決方案，以Climax品牌在國際市場銷售，2024年安防警報系統和長照警報系統分別占營收比重73.21%和25.85%。

大鵬科技指出，安防警報系統主要客戶是歐美保全，電信及保險公司集團，以長期合約搭配感應器及警報器，進入小型辦公室家戶及學校等場域，長照警報系統也結合雲端服務及電信營運商等客戶夥伴搶進市場，2024年來自歐洲市場貢獻營收約75.8%，美國約15%，南美約4.6%，亞洲等其他為4.6%

近年大鵬科技穩定獲利，2023年、2024年毛利率分別為24.4%、26.5%，每股純益分別為2.24元及6.57元，2025年上半年毛利率突破三成來到31.1%，前八月營收29.43億元，稅後純益3.83億元，每股純益7.28元，超過去年全年水準。

大鵬董事長張再發日前表示，安防及長照兩大產品線穩定成長，最大客戶已簽訂中長期合約，供應占比提升至九成，更樂觀看待美國市場拓展有成，成為推升營運關鍵。

張再發認為，近期已與貢獻營收比重約四成的最大客戶簽訂中長期訂單，且供應比重從原本的七成提升至九成。該客戶為跨國安防告警公司，大鵬科技與此客戶合作銷售全球八個市場，且前進拉丁美洲。

張再發表示，安防產品在歐洲呈現穩定成長，美國部分則切入三大電信業者及知名安防告警品牌，新訂單將自第4季開始出貨，長照產品在美國市場展望也非常樂觀，今年推出緊急救援手錶等新產品也已經打入美國重要客戶，更取得北歐標案，兩大產品穩定成長，更樂觀看待美國市場未來成長動能。

