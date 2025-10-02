正德處分舊船 挹注獲利

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

散裝船航商正德（2641）近期進一步展開旗下船隊汰舊行動，剛賣出一艘載重1.6萬噸的重吊船，明年第1季再有一艘同型船出售。法人預期，該兩艘船處分利益預計共有上百萬美元進帳。

正德表示，截至今年上半年為止，該公司旗下船隊總數達22艘，而近年來積極布局節能新船的同時，持續進行汰舊，透過新建造船舶陸續交船，並出售二手船齡老舊船舶，優化船隊船齡及提高資產效率。

以今年9月為例，剛完成一艘載重1.6萬噸的重吊船交易手續；接續，明年第1季再有一艘同型船即將交割。未來配合新船的陸續加入營運行列，還會進一步處分舊船，在供需市場變化中具備高度調整彈性，以保持獲利能力提升。

正德董事會今年8月通過向中國造船廠訂造五艘1.75萬噸多用途（MPP）船型船舶，合計總造價不超過1.21億美元（約新台幣36.3億元）。

