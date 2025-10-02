快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

中信造船交付巡防艦

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

中信造船（2644）昨（2）日為海巡署委託、總造價128.23億元的12艘600噸級巡防艦訂單，舉行第十艘「蘇澳艦」交船與第11艘「蘭嶼艦」命名下水聯合典禮，該公司並將爭取海巡署後續擬釋出的14艘100噸級巡防艦等新單，延續雙方合作。

中信造船為海巡署打造的12艘600噸級巡防艦，是從2019年起造，首艘安平艦於2020年12月交船，接續為成功艦、淡水艦、旗津艦、八里艦、吉安艦、萬里艦、永康艦、長濱艦。

中信造船董事長韓碧祥說，目前公司承造的大小艦艇均進度超前，將提早完成合約。他並提及，近十年物價與材料成本大幅上漲，但中信造船並沒有漲價，期盼政府能在後續採購計畫中，讓國內造船業有獲利空間。

海巡署 造船 中信

延伸閱讀

高雄漁船「宏三和」失動力漂流 澎湖台南海巡馳援平安返航

海巡蘭嶼艦下水 管碧玲：總統有交代要讓造船業有利潤

第10艘600噸級巡防艦 蘇澳艦交船加入服役

海巡署東部分署提醒颱風期間勿前往觀浪 違者最高罰25萬元

相關新聞

博大9月營收攀兩年高點

電源廠博大（8109）昨（2）日公布9月營收1.57億元，月增7.5%，年增29.8%，為兩年來新高，主要來自鐵道交通、...

中信造船交付巡防艦

中信造船（2644）昨（2）日為海巡署委託、總造價128.23億元的12艘600噸級巡防艦訂單，舉行第十艘「蘇澳艦」交船...

惠民實業上櫃 蜜月行情甜

國內最大水利及汙水廠代操作廠商惠民實業（6971）昨（2）日以每股32.2元掛牌上櫃，終場收在40元，漲幅達24.2%，...

訊聯擴張海外醫美版圖

訊聯生技（1784）外泌體布局再傳捷報，昨（2）日宣布人體臍帶間質幹細胞外泌體獲衛福部核准，可做為化妝品成分。訊聯也將加...

其陽9月營收月增25% 友通增13%

佳世達（2352）集團旗下智能方案事業群包括工業網安廠其陽、工業電腦廠友通及SI廠邁達特昨（2）日公布9月營收，在季底出...

金山電衝AI 有望轉盈

鋁質電容廠金山電（8042）受惠於人工智慧（AI）伺服器需求急速升溫，電容出貨量顯著成長。供應鏈透露，今年金山電在傳統伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。