中信造船交付巡防艦
中信造船（2644）昨（2）日為海巡署委託、總造價128.23億元的12艘600噸級巡防艦訂單，舉行第十艘「蘇澳艦」交船與第11艘「蘭嶼艦」命名下水聯合典禮，該公司並將爭取海巡署後續擬釋出的14艘100噸級巡防艦等新單，延續雙方合作。
中信造船為海巡署打造的12艘600噸級巡防艦，是從2019年起造，首艘安平艦於2020年12月交船，接續為成功艦、淡水艦、旗津艦、八里艦、吉安艦、萬里艦、永康艦、長濱艦。
中信造船董事長韓碧祥說，目前公司承造的大小艦艇均進度超前，將提早完成合約。他並提及，近十年物價與材料成本大幅上漲，但中信造船並沒有漲價，期盼政府能在後續採購計畫中，讓國內造船業有獲利空間。
