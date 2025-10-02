訊聯擴張海外醫美版圖

訊聯生技（1784）外泌體布局再傳捷報，昨（2）日宣布人體臍帶間質幹細胞外泌體獲衛福部核准，可做為化妝品成分。訊聯也將加速申辦自由銷售證明（CFS）大舉擴張海外醫美市場版圖，為集團長期營運注入強勁動能。

訊聯董事長蔡政憲表示，訊聯歷經衛福部嚴謹審查，包括製備過程、檢驗報告、安定性試驗、安全性試驗等層層把關，終於取得許可，代表品質、安全性和穩定性皆獲肯定。也為訊聯Exosome Foundry（外泌體全球智慧研發與製造）的醫師與企業客戶，提供差異化競爭優勢，助台灣「外泌體國家隊」擴大叩關國際，攻千億醫美市場。

法人認為，訊聯人源間質幹細胞繼取得國際INCI Name認證後，再獲主管機關許可，不僅掌握國際入場券，更具備「產業先行者」優勢，也將帶動Exosome Foundry醫師及企業客戶，在短時間實現外泌體化妝品需求，成為全球醫美巨頭鎖定的關鍵合作夥伴。