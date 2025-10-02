快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

惠民實業上櫃 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

國內最大水利及汙水廠代操作廠商惠民實業（6971）昨（2）日以每股32.2元掛牌上櫃，終場收在40元，漲幅達24.2%，開啟蜜月行情。法人看好新興水資源建設與工程承攬動能，營收有望明年續呈雙位數成長。

惠民董事長吳萬益指出，惠民深耕水資源及廢棄物處理，核心業務涵蓋公共汙水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場的操作維護與工程承攬。汙水管制與治水工程成為國家重點建設方向，帶動惠民中長期營運動能穩健向上。

惠民目前在手訂單充沛，代操作勞務合約約有63件，總金額達37億元；機電工程合約有七件，總計達12億元。吳萬益強調，公司在水處理操作維護產業深耕多年，案場續約率高達93%，確保營收和毛利的穩定。

吳萬益指出，隨著新興水資源市場布局及政府預算挹注，公司工程承攬貢獻可期。在工程承攬上，下半年中山、港墘、新民權等抽水站將陸續開標，搭配行政院通過的「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」1,000億元預算，將成為惠民營收成長的關鍵動能。

