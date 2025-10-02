博大9月營收攀兩年高點

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源廠博大（8109）昨（2）日公布9月營收1.57億元，月增7.5%，年增29.8%，為兩年來新高，主要來自鐵道交通、醫療、工業等多重引擎推動。

博大今年第3季營收4.49億元，季增3%、年增17%，為八季來最佳，外界看好，匯率回穩加上營收規模放大，博大上季獲利有望改寫近年單季最佳表現。博大則不回應法人預估的財務數字。

博大累計今年前九月營收12.76億元，年增9%。博大表示，今年以來鐵道、醫療及工業均穩定成長，但以鐵道成長動能較大。

博大日前表示，疫情過後各國對醫療設備資本支出大幅提升，博大三年前陸續開發新品，今年展現成效，加上主力業務軌道交通事業新接訂單及維護需求成長，工業電腦也有不錯的成績，帶動今年營運全面上揚。

