大宇資旗下 紅陽完成增資

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲商大宇資（6111）旗下第三方支付公司紅陽科技昨（2）日宣布完成興櫃前第一輪增資計畫，金額約8,750萬元，將用於「餐飲全產業鏈資訊整合服務」，由中華開發資本領投，獲得多家投資機構參與。

紅陽科技總經理黃懸德表示，服務版圖已從支付領域延伸至餐飲產業供應鏈，涵蓋線上線下多元金流服務、電子發票、雲端POS、餐飲食材配送、電子票券、應收帳款受讓與小客貨車租賃等完整解決方案。

黃懸德進一步表示，公司目前的策略具前瞻性，緊扣餐飲業實際需求，協助業者升級，推動產業共榮。本季向櫃買中心申請登錄興櫃，持續拓展資本市場布局。

隨著零售交易與數位支付快速成長，金流服務已成為中小企業營運的核心工具，紅陽完成增資後，也代表跨足餐飲全產業鏈資訊整合服務。

