中美晶奪艾克爾購電大單
太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者續興昨（2）日與封測大廠艾克爾完成企業購售電協議（CPPA）簽約，合約期十年，自2026年起轉供太陽光電，總量約7.8億度（kWh）。
依專案估算，合作期內可減少約38萬噸二氧化碳，約等於21～22萬戶家庭一整年用電所產生的碳排（以台灣每戶年用電約3,600度推估）。
續興為中美矽晶集團的再生能源平台「續升綠能」，業務涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能。公司表示，此專案依照艾克爾用電型態與減碳目標量身設計，展現承接半導體國際客戶專案的整合能力。
艾克爾為全球版圖橫跨多洲的封測服務供應商，近年推動碳盤查與自主減碳。台灣據點與續興簽署的太陽光電CPPA，為全球營運首次以企業長約採購綠電，透過長期綠電，同步強化製程節能與可靠度驗證等核心業務的永續競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言