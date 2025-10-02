中美晶奪艾克爾購電大單

太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者續興昨（2）日與封測大廠艾克爾完成企業購售電協議（CPPA）簽約，合約期十年，自2026年起轉供太陽光電，總量約7.8億度（kWh）。

依專案估算，合作期內可減少約38萬噸二氧化碳，約等於21～22萬戶家庭一整年用電所產生的碳排（以台灣每戶年用電約3,600度推估）。

續興為中美矽晶集團的再生能源平台「續升綠能」，業務涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能。公司表示，此專案依照艾克爾用電型態與減碳目標量身設計，展現承接半導體國際客戶專案的整合能力。

艾克爾為全球版圖橫跨多洲的封測服務供應商，近年推動碳盤查與自主減碳。台灣據點與續興簽署的太陽光電CPPA，為全球營運首次以企業長約採購綠電，透過長期綠電，同步強化製程節能與可靠度驗證等核心業務的永續競爭力。