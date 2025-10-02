快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

中美晶奪艾克爾購電大單

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

太陽能廠中美晶（5483）旗下再生能源售電業者續興昨（2）日與封測大廠艾克爾完成企業購售電協議（CPPA）簽約，合約期十年，自2026年起轉供太陽光電，總量約7.8億度（kWh）。

依專案估算，合作期內可減少約38萬噸二氧化碳，約等於21～22萬戶家庭一整年用電所產生的碳排（以台灣每戶年用電約3,600度推估）。

續興為中美矽晶集團的再生能源平台「續升綠能」，業務涵蓋綠電開發、售電、儲能與節能。公司表示，此專案依照艾克爾用電型態與減碳目標量身設計，展現承接半導體國際客戶專案的整合能力。

艾克爾為全球版圖橫跨多洲的封測服務供應商，近年推動碳盤查與自主減碳。台灣據點與續興簽署的太陽光電CPPA，為全球營運首次以企業長約採購綠電，透過長期綠電，同步強化製程節能與可靠度驗證等核心業務的永續競爭力。

太陽光電 綠電 中美晶

延伸閱讀

與郭信良同涉綠電弊案剛被起訴 三地集團董座再遭雄檢約談

中美晶、環球晶評價落差⋯還有得漲？網曝投資策略

鎧俠規劃記憶體產出大增 力成分杯羹 迎封測訂單

樂迦 奪澳洲CDMO大單

相關新聞

博大9月營收攀兩年高點

電源廠博大（8109）昨（2）日公布9月營收1.57億元，月增7.5%，年增29.8%，為兩年來新高，主要來自鐵道交通、...

中信造船交付巡防艦

中信造船（2644）昨（2）日為海巡署委託、總造價128.23億元的12艘600噸級巡防艦訂單，舉行第十艘「蘇澳艦」交船...

惠民實業上櫃 蜜月行情甜

國內最大水利及汙水廠代操作廠商惠民實業（6971）昨（2）日以每股32.2元掛牌上櫃，終場收在40元，漲幅達24.2%，...

訊聯擴張海外醫美版圖

訊聯生技（1784）外泌體布局再傳捷報，昨（2）日宣布人體臍帶間質幹細胞外泌體獲衛福部核准，可做為化妝品成分。訊聯也將加...

其陽9月營收月增25% 友通增13%

佳世達（2352）集團旗下智能方案事業群包括工業網安廠其陽、工業電腦廠友通及SI廠邁達特昨（2）日公布9月營收，在季底出...

金山電衝AI 有望轉盈

鋁質電容廠金山電（8042）受惠於人工智慧（AI）伺服器需求急速升溫，電容出貨量顯著成長。供應鏈透露，今年金山電在傳統伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。