金山電衝AI 有望轉盈
鋁質電容廠金山電（8042）受惠於人工智慧（AI）伺服器需求急速升溫，電容出貨量顯著成長。供應鏈透露，今年金山電在傳統伺服器、AI領域的出貨量年增三成，隨著AI應用推升供應鏈需求，有望加速轉虧為盈，明年雲端／伺服器於營收占比有機會自今年的17%突破兩成，上看25%。
金山電終端市場應用前五大為電腦／顯示器28%、家電21%、雲端／伺服器17%、工業自動化11%、新能源7%。
供應鏈指出，金山電鋁質電解電容以固液態混合鋁電解電容為主，AI伺服器強勁，推升金山電泰國廠的產能利用率呈現滿載。
業界分析，固液態混合鋁電解電容在AI伺服器中扮演關鍵要角，由於AI伺服器的運算效能要求極高，處理器及記憶體在高速運行下產生大量電流波動，必須依賴高容量、低阻抗且具備優異導電特性的液態電容，進行濾波與穩壓，確保運算穩定，金山電的固液態混合鋁電解電容產品頗具價格競爭力。
金山電的泰國廠區已進行擴產，提升固態鋁電解電容和固液態混合鋁電解電容的產能，雙引擎搶食AI伺服器龐大商機。
