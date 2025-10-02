其陽9月營收月增25% 友通增13%
佳世達（2352）集團旗下智能方案事業群包括工業網安廠其陽（3564）、工業電腦廠友通及SI廠邁達特昨（2）日公布9月營收，在季底出貨效應帶動下，三家公司皆交出月增、年增雙成長。其陽9月營收2.3億元，月增25.8%、年增7.39%。
其陽第3季營收5.77億元，季減15.7%、年減8.1%；累計今年前三季營收為17.62億元、年增11.4%。
友通9月營收10.04億元，月增13.5%、年增14%。第3季營收27.72億元，季減4.4%、年增9.7%；累計今年前三季營收為82.72億元、年增25.3%。
邁達特今年9月營收19.36億元，月增7.97%、年增39.38%。邁達特今年第3季營收為56.45億元，季減3.7%、年增31.4%；今年前三季營收為162.34億元、年增20.5%。將持續聚焦雲服務、開源應用等領域。
