外資紛紛點讚！股王信驊勁揚 拉開與股后差距
近期股王信驊（5274）股價勁揚，連日上漲拉開與股后差距，2日盤中更是創下歷史新天價5,580元，許多外資紛紛點讚，其中摩根士丹利（大摩）給予目前市場最高目標價6,100元，並給出「優於大盤」的評等，其餘高盛、滙豐、大和資本等也維持「買進」，對其後市樂觀看待。
目標價方面，除大摩以外，高盛從5,700元上調至6,000元，大和資本維持6,000元，滙豐則是給予5,800元。
大摩指出，信驊目前訂單能見度已延伸到明年首季，對2026年的整體伺服器出貨量保持樂觀；且其AST2700占據優勢，其中包括支援雙節點和DDR5相容性，並可擴展AS協定。預計在2026年的滲透率可能達到雙位數百分比，並在2027年成為主流。
信驊於9月30日舉辦法人說明會並提供財測。儘管公司維持第3季營收為20億至21億元、季減8.7%；但高盛認為由於美國雲端服務供應商（CSP）客戶拉貨力道增強，因此預期第3季營收將季增1.6%。
