新竹創業圈熱力再升級 新創小聚激盪創意火花

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）為發揮創櫃板Plus平台功能，促進與新創企業對談與交流，再度攜手勤業眾信聯合會計師事務所於9月30日舉辦新竹地區的新創小聚活動，吸引跨足癌症檢驗、穿戴式生命跡象監測技術、車規核心控制IC領域的新創企業參加，於會中分享公司業務特色、核心價值及技術創新性等，並深入瞭解創櫃板輔導資源，現場氣氛熱絡。

本次交流活動中，首先由櫃買中心代表說明創櫃板的運作方式，深入解說如何申請登錄並享受豐富的輔導資源，讓新創企業能夠快速了解創櫃板這個資本市場的重要橋樑，並由勤業眾信聯合會計師事務所服務團隊分享如何提供會計及內部控制制度諮詢，以及協助企業順利登錄創櫃板並成功銜接資本市場的寶貴經驗。勤業眾信近期也於高雄揭牌「勤業眾信亞資創新服務中心」（Deloitte Asia Asset Management Innovation Center），積極串聯政策、資金、專業服務與國際市場，持續發展為跨境營運、科技轉型及人才培育的核心基地，並響應金融監督管理委員會重要政策，推動金融創新，整合各界資源成為企業轉型新引擎。

櫃買中心提到，我國有為數眾多的中小微型創新企業，具有創意且未來發展潛力無窮，扮演經濟骨幹及產業升級動能的重要角色。櫃買中心為響應行政院「中小微企業多元振興發展計畫」及金融監督管理委員會「亞洲資產管理中心」政策，推出創櫃板Plus新制，從多個面向著手推動中小微創新企業進入資本市場，並積極輔導中小微企業健全體質及協助創造媒合機會，加速創櫃板公司茁壯成長。

櫃買中心未來將持續與勤業眾信攜手深入地區服務，期能協助更多企業從「隱形冠軍」成為「明日之星」。有關創櫃板相關資訊，請參考櫃買中心官網創櫃專區（https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm）。

