長聖砸17億元100%併購聖展生技 攻外泌體與神經退化疾病治療市場

再生醫療龍頭廠長聖（6712）2日下午召開重大訊息記者會宣布，將以新發行普通股0.333股換取聖展生技每1股普通股，以總金額約17億元100%併購聖展生技，擴大進軍外泌體新藥與神經退化疾病治療領域，此次交易的換股基準日訂於2026年1月13日完成。

長聖表示，聖展生技成立至今僅兩年半，卻已在外泌體技術領域嶄露頭角，有兩個核心技術平台及三個主要專利。公司運用基因工程與人工智慧（AI）藥物設計軟體，開發出具神經細胞靶向性並能穿越血腦障壁（BBB）的外泌體藥物平台，能將小分子或核酸藥物精準送達腦部，為巴金森氏症、阿茲海默症、中風及脊髓損傷等神經退化性疾病帶來新契機。

聖展生技旗下兩大核心技術包括多巴胺轉運蛋白外泌體（dEV），可治療帕金森氏症；另一項為整合素外泌體（iEV），可治療中樞神經疾病，已進入臨床前開發階段，目前並在動物試驗中展現潛在良好療效，證實其突破性的藥物遞送能力。

聖展亦計劃於2025年底啟動兩項新藥的Pre-IND（臨床前與美國 FDA 溝通會議），並完成涵蓋 美國、歐洲、日本、中國大陸、澳洲及台灣的專利布局。2024年，針對巴金森氏症開發的核心產品 dEV-001，在臨床前研究中展現顯著療效，榮獲國家新創獎肯定。

長聖表示，此次併購將聖展的外泌體藥物平台與長聖既有的細胞治療技術深度結合，形成癌症免疫治療與神經退化疾病治療 的雙核心布局。長聖未來旗下將有多項管線持續推進，首先是CAR001異體 γδT 細胞療法，採用 mRNA 非病毒改造技術，突破實體腫瘤（約占全球九成癌症）的治療瓶頸，已獲美國FDA與台灣TFDA核准進行 Phase I/IIa臨床試驗，目前進入第四組病患招募，累計納入11位患者，並展現良好安全性與初步療效。

其次是EXO001體內CAR-T外泌體平台，率先實現非病毒、可重複給藥的「體內CAR-T製造工廠」，具備全球首創潛力。

藉由與聖展的結合，長聖將同時掌握細胞治療與神經靶向外泌體創新平台，建立從癌症到腦神經退化疾病的完整新藥研發鏈。

在人才與製造層面，聖展副總李明撰擁有超過20年GMP（藥品優良製造規範）與細胞製程管理經驗，曾主導多個符合美國FDA、歐盟 EMA與日本PMDA標準的國際生產線規劃與查核。他的加入，將大幅提升長聖在國際法規符合度、量產規模與品質管控的競爭力，加速CAR001、EXO001與外泌體新藥的商業化。

全球市場的巨大潛能更凸顯此次併購的戰略價值。根據研究報告，2023年全球神經退化性疾病治療市場規模已達512億美元，並預估至2032年將成長至964億美元，年均複合成長率（CAGR）約為7.4%。神經退化性疾病不僅是全球迫切的公共衛生挑戰，更是高潛力的醫藥與投資市場。

長聖董事長劉銖淇表示：「外泌體與細胞治療是未來十年的生技核心。這項併購結合了兩家公司的技術與研發優勢，也象徵台灣在再生醫療領域邁出關鍵一步。隨著《再生醫療製劑條例》上路，未來在完成第二期臨床並證實安全性與初步療效後，有望率先取得五年臨時藥證，加速全球授權與臨床布局。」

他補充指出，此次整合將使長聖從癌症免疫治療拓展至腦神經退化疾病，並藉由國際 GMP 與專利布局，持續提升公司在全球市場的研發與商業化競爭力，為患者帶來更安全、快速的治療選擇，也為股東創造長期穩健的價值。