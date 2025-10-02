大宇資旗下第三方支付子公司紅陽 完成興櫃前增資

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

大宇資（6111）旗下第三方支付領導品牌——紅陽科技（7745）於114年10月2日宣布，已完成新一輪增資計畫，將用於推動「餐飲全產業鏈資訊整合服務」。此次增資由凱基金控集團（2883）——中華開發資本領投，並獲得多家重量級投資機構與玉膳坊等知名企業參與，展現資本市場對紅陽科技長遠發展的高度信心。

隨著零售交易與數位支付快速成長，金流服務已成為中小企業營運的核心工具。紅陽科技完成增資後，更代表跨足「餐飲全產業鏈資訊整合服務」的新戰略正式啟航。將投資參與中區頗具規模餐飲原物料服務商——宥杏股份有限公司，打造FSSC22000國際認證食品工廠，共同發展B2B食材流通平台，提升餐飲業供應效率與食品安全，協助業者降低成本、優化營運，並推動餐飲數位化升級。

紅陽科技總經理黃懸德表示，紅陽科技的服務版圖已從支付領域延伸至餐飲產業供應鏈，涵蓋線上線下多元金流服務、電子發票、雲端POS、餐飲食材配送、電子票券、應收帳款受讓與小客貨車租賃等完整解決方案。「我們的策略更具前瞻性，並緊扣餐飲業實際需求，協助業者升級，推動產業共榮。」

此外，基於公司營運考量，紅陽科技擬於今年第4季向櫃買中心申請登錄興櫃，持續拓展資本市場布局。

餐飲業 增資

