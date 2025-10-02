惠民實業上櫃首日 股價衝漲逾24%　

國內最大的水利及汙水廠代操作廠商惠民實業（6971）2日以每股32.2元正式掛牌上櫃，承銷價溢價幅度高達24.22%，盤中股價強勢衝高至41.55元，較承銷價大漲9.35元，漲幅達29.04%，顯示市場對其深耕水資源處理領域的穩定獲利能力與未來展望給予高度肯定。

惠民實業今日以40.50元開出，截至12:58，股價暫報40.00元，成交量為900張，漲幅達24.22%，雖較早盤高點略有回落，但全天仍維持強勁蜜月行情。

惠民實業主要業務涵蓋水資源及廢棄物處理，核心業務包括公共汙水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場的操作維護與工程承攬。在國內汙水代操作市場深耕多年，惠民憑藉穩定的操作維護品質，近年案場續約率高達93%，形成了長期穩定的合作關係，為集團帶來穩定毛利。

在財報表現上，惠民實業2024年度合併營收為20.9億元，年增8.95%，毛利率9.94%，每股純益2.71元。累計今年前八月合併營收14.99億元，較去年同期成長19.67%，營運持續穩健成長。

惠民實業透過垂直整合上下游產業鏈，強化競爭優勢。持股100%子公司萬美崙運營大社石化工業區汙水處理廠ROT標案；另一全資子公司萬嘉則提供生活汙水及工業廢水所產生的污泥處理服務，預計於今年底前有機會達到單月損平，未來將為集團貢獻獲利。此外，轉投資持股51%的惠連薄膜，則從事淨水設備逆滲透膜的清洗服務，使惠民具備完整的環保解決方案。

展望未來，在操作維護案持續穩定貢獻毛利、工程案逐步完工入帳，以及萬嘉廢棄物處理稼動率提升等多重利多下，加上政府積極投入治水預算，法人看好惠民實業未來營運仍將持續看旺。