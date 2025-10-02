快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

惠民實業上櫃首日 股價衝漲逾24%　

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
惠民實業董事長吳萬益（左）於上櫃掛牌典禮上敲響掛牌鑼。公司提供
惠民實業董事長吳萬益（左）於上櫃掛牌典禮上敲響掛牌鑼。公司提供

國內最大的水利及汙水廠代操作廠商惠民實業（6971）2日以每股32.2元正式掛牌上櫃，承銷價溢價幅度高達24.22%，盤中股價強勢衝高至41.55元，較承銷價大漲9.35元，漲幅達29.04%，顯示市場對其深耕水資源處理領域的穩定獲利能力與未來展望給予高度肯定。

惠民實業今日以40.50元開出，截至12:58，股價暫報40.00元，成交量為900張，漲幅達24.22%，雖較早盤高點略有回落，但全天仍維持強勁蜜月行情。

惠民實業主要業務涵蓋水資源及廢棄物處理，核心業務包括公共汙水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場的操作維護與工程承攬。在國內汙水代操作市場深耕多年，惠民憑藉穩定的操作維護品質，近年案場續約率高達93%，形成了長期穩定的合作關係，為集團帶來穩定毛利。

在財報表現上，惠民實業2024年度合併營收為20.9億元，年增8.95%，毛利率9.94%，每股純益2.71元。累計今年前八月合併營收14.99億元，較去年同期成長19.67%，營運持續穩健成長。

惠民實業透過垂直整合上下游產業鏈，強化競爭優勢。持股100%子公司萬美崙運營大社石化工業區汙水處理廠ROT標案；另一全資子公司萬嘉則提供生活汙水及工業廢水所產生的污泥處理服務，預計於今年底前有機會達到單月損平，未來將為集團貢獻獲利。此外，轉投資持股51%的惠連薄膜，則從事淨水設備逆滲透膜的清洗服務，使惠民具備完整的環保解決方案。

展望未來，在操作維護案持續穩定貢獻毛利、工程案逐步完工入帳，以及萬嘉廢棄物處理稼動率提升等多重利多下，加上政府積極投入治水預算，法人看好惠民實業未來營運仍將持續看旺。

廢棄物 營收

延伸閱讀

寶山鄉回填廢棄物...不法獲利1.5億 無良父子4人全判刑

櫃買攜手上櫃家族助創業 「創業家講座」迴響熱烈

10月新股紅包來了！3檔報酬率逾5成 1檔抽中拚賺6.4萬元

雲林箔子寮海堤遭棄廢棄物 五河分署調監視器查察

相關新聞

威剛公開收購力肯 強化電動車布局

記憶體模組廠威剛昨（1）日宣布，將於今日起至10月21日，以每股32元，公開收購氣動釘槍代工廠力肯1.8萬張至3.6萬張...

惠民實業上櫃首日 股價衝漲逾24%　

國內最大的水利及汙水廠代操作廠商惠民實業（6971）2日以每股32.2元正式掛牌上櫃，承銷價溢價幅度高達24.22%，盤...

金居搶CCL材料升級商機

AI用板需求帶動銅箔基板（CCL）材料升級，銅箔扮演關鍵，業界看好HVLP4商機大，惟競爭者眾多。

網家加入統一會員生活圈

網家（8044）旗下PChome 24h購物昨（1）日宣布，看好點數會員龐大商機，與統一集團點數產品OPENOPINT深...

邑錡8月每股純益0.18元

縮時攝影機大廠邑錡（7402）昨（1）日公告自結8月稅後純益623萬元，擺脫去年同期虧損狀況，單月每股純益0.18元，主...

廣積衝刺智慧交通 報捷

工業電腦廠廣積（8050）衝刺智慧交通商機報捷，旗下通過E-Mark車規認證的MPT-3100V強固型車載AI邊緣運算電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。