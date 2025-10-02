水資源大廠惠民掛牌上櫃 股價飆近3成大啖蜜月行情

國內最大水利及污水廠代操作廠商惠民（6971）2日以每股32.2元正式掛牌上櫃，搭上台積電（2330）與台股創高順風車，早盤股價開高在40.5元，隨後一度續漲至41.55元、漲幅近3成，盤中則維持2成以上漲幅表現，蜜月行情甜滋滋。

惠民實業成立於1997年4月，於2023年7月登錄興櫃，今日掛牌上櫃，實收資本額3.87億元。其主要業務為水資源及廢棄物處理，水資源包含公共污水處理廠、再生水、海水淡化及淨水場，亦包含近期頗受社會關注之水利工程，如抽水站、滯洪池等。

惠民實業自110年起至今案場續約率約為93%，穩定合作的關係也提升惠民實業對廠站的熟悉度，進可提升案件毛利率。子公司萬嘉廢棄物處理自取得營運許可後，稼動力逐步提升，有機會於今年底前達到單月損平，未來穩定操作，將可為集團獲利帶來貢獻。

惠民實業透過整合上下游產業鏈，積極拓展民間企業之業務服務領域，進一步強化惠民實業在水資源處理與循環利用領域的競爭優勢，不僅有助於滿足客戶多樣化的需求，同時也將促進惠民實業在環保及綠色產業的可持續發展，提升在市場中之影響力與競爭力。

隨著操作維護案持續穩定貢獻毛利、工程案逐步完工及萬嘉廢棄物處理稼動率提升，加上政府積極投入治水預算，惠民實業之營運將持續看旺。

基本面表現上，惠民2024年度營收達20.9億，年增8.95%；毛利率9.94%，EPS 2.71元。2025年前8月合併營收14.99億元，年增19.67%。