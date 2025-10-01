威剛公開收購力肯 強化電動車布局

記憶體模組廠威剛（3260）昨（1）日宣布，將於今日起至10月21日，以每股32元，公開收購氣動釘槍代工廠力肯1.8萬張至3.6萬張股票，相當於34.9%至69.9%股權，最高將斥資約11.5億元，藉此強化威剛電動車布局。

業界解讀，這是威剛擴大非記憶體布局的重要一步。威剛與力肯因有重大訊息待公布，昨天雙雙停牌，力肯9月30日收盤價為28.8元，威剛開價每股32元收購，溢價約11.11%。

威剛收購力肯股權

威剛發言人陳靜慧表示，該公司記憶體本業展望向好，近年也強化布局非記憶體領域，如電動車、馬達業務，力肯長年專注氣動工具相關市場，與威剛技術互補，客戶群也不同，有助雙方拓展業務。

陳靜慧指出，力肯作為專業氣動與電動工具製造廠，以外銷為主，成立以來財務結構健康、營運穩健，已連續十年配發現金股利，並累積眾多國際客戶與重要業務往來，這些優勢預期有助於威剛在電動車局部連接業務發展。

陳靜慧強調，威剛已在電動車與馬達領域布局多年，並自行開發電動三輪車產品，隨著電動車趨勢持續成形，雙方結合不僅可拓展業務版圖，也有望創造更大綜效，把握未來成長契機。

陳靜慧說，本次公開收購主要基於策略性投資目的，結合雙方業務、生產、技術及終端銷售互補優勢，為雙方未來業務及營運發展增添正面貢獻。

陳靜慧看好，威剛收購力肯後，除了可增加公司的合理投資收益、並提升力肯資產及股東權益報酬率。未來雙方將善用各自核心優勢，加速業績拓展，威剛收購力肯股權後，也將依持股比例提名董事席次。

威剛集團旗下威速登科技今年推出「威剛電動車」，介入三輪運輸車市場，爭取冷鏈、物流、餐車、飯店，及市集等外送服務車商機。

力肯總部位於新北市八里，創立於1983年，為專攻氣動釘槍的代工廠，產品涵蓋氣動工具、手動工具、電動工具、機械與相關零組件。2024年營收比重中，氣動打釘槍占83%，零組件占17%。

力肯股本約5.5億元，受美國對等關稅政策衝擊客戶下單影響，上半年稅後純益2,200萬元，年減58.4%，每股純益0.43元；前八月合併營收3.9億元，年減25.2%。