氣動釘槍廠力肯供貨BOSCH等歐美品牌 獲威剛公開收購相挺
去年一度遭炒股集團鎖定，股價炒上49.1元的氣動釘槍大廠力肯實業（1570），1日與記憶體大廠威剛科技（3260）共同舉行重訊說明會，威剛將以公開收購方式入主，收購價格為每股32元，溢價11.11 %，最低收購34.95%股權，預計最高目標收購69.9%成最大股東。
氣動釘槍與電動釘槍大廠力肯為台灣電動工具機業者，主要在台生產ODM釘槍給歐美品牌客戶，主力為氣動釘槍，2010年起也跨入電動釘槍市場，目前公布2022年電動釘槍銷售比率16%，其餘仍以氣動釘槍為主力，主要出給建築木工工具市場，其次是汽修工具。
根據力肯公布客戶名單，包括德國BOSCH、日本Makita、美國Paslode、Kyocera SENCO歐美市場、TTI美國訂單。
力肯2024年剛完成董監改選，改選前夕一度被市場作手盯上，被哄抬到最高49.1元，市場當時盛傳台鋼集團要入股搶經營權，最後逼得台鋼也出來否認，力肯最後董監改選並無波瀾。
不過工具機業受到美國關稅及歐洲經濟不振影響大，力肯今年前8月營收3.9億元，年減25%，營運也面臨挑戰，近期取消現增私募，6月底期末約當現金水位8,600萬元，為9年來低點，此次與威剛合意公開收購，可望因有富爸爸加持改善營運注入活水。
威剛預計收購最低1,800萬股，最高不超過3,600萬股、約占力肯實業已發行股數的69.9%，威剛表示策略投資力肯，是看好未來將可結合雙方互補優勢。
