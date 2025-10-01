網家加入統一會員生活圈
網家（8044）旗下PChome 24h購物昨（1）日宣布，看好點數會員龐大商機，與統一集團點數產品OPENOPINT深度整合，開通OPENPOINT點數折抵服務，加入擁有1,900萬會員的uniopen會員生活圈。
這是統一集團上半年完成投資網家，並取得兩席董事之後，雙方在業務的重磅合作。
網家指出，只要在PChome 24h購物綁定uniopen會員帳號，線上購物即可折抵OPENPOINT點數，1點即折抵1元，折抵無上限。
網家強調，集團先前發行的P幣仍繼續推動，開放與OPENPOINT點數雙向交換，每60 P幣可換OPENPOINT 40點，同時中華電信、台新銀行、OPENPOINT發行點數可以換成P幣，P幣可換中華電信Hami Points與OPENPOINT。
統一集團先前透過參與網家私募，取得三成股權，成為最大股東。統一集團先前表示，希望透過相關投資，將PChome網路家庭納入其橫跨實體與電商的全通路生活品牌生態系。雙方已在物流方面進行合作，推動點數交換和加入uniopen會員生活圈則是影響會員較大的項目。
業界關注PChome 24購物導入折抵OPENPOINT點數機制，對推動購物的效益。
