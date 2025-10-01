櫃買中心公告第4季得為認購權證之標的證券 274檔上櫃證券入列

櫃買中心於1日公告2025年第4季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有生合（1295）等274種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

其中，所有發行人可發行標的共231種，Ａ級發行人可發行標的共43種。與第3季比較，所有發行人可發行標的新增42家，包括訊聯、倚強、尼克森、加百裕、同致、磐儀、光頡、新鉅科、友華、太景*、金洲、捷流、勤凱、新鼎、尚凡*、宣德、致和證、撼訊、信昌電、雷科、沛亨、韋僑、達爾膚、醫揚、泰金、久昌、亞泰、美達、穩得、鏵友益、巨漢、邑錡、銳澤、博盛、光焱、竑騰、金山電、大世科、博大、大田、北基，以及皇田。

Ａ級發行人可發行標的新增23家，包括五福、華義、港建*、晶宏、陽程、環泰、協易機、強生、聯光通、杰力、國眾、東友、同亨、凱崴、信音、捷波、宏觀、萬達寵、昕奇、長園科、蜜望實、華宏，以及生展。