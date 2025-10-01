快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

迄今已發生6起...台積電嘉義廠工地又傳意外 工人遭2萬伏特高壓電擊送醫

櫃買中心公告第4季得為認購權證之標的證券 274檔上櫃證券入列

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心於1日公告2025年第4季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有生合（1295）等274種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

其中，所有發行人可發行標的共231種，Ａ級發行人可發行標的共43種。與第3季比較，所有發行人可發行標的新增42家，包括訊聯、倚強、尼克森、加百裕、同致、磐儀、光頡、新鉅科、友華、太景*、金洲、捷流、勤凱、新鼎、尚凡*、宣德、致和證、撼訊、信昌電、雷科、沛亨、韋僑、達爾膚、醫揚、泰金、久昌、亞泰、美達、穩得、鏵友益、巨漢、邑錡、銳澤、博盛、光焱、竑騰、金山電、大世科、博大、大田、北基，以及皇田。

Ａ級發行人可發行標的新增23家，包括五福、華義、港建*、晶宏、陽程、環泰、協易機、強生、聯光通、杰力、國眾、東友、同亨、凱崴、信音、捷波、宏觀、萬達寵、昕奇、長園科、蜜望實、華宏，以及生展。

櫃買中心 認購

延伸閱讀

重訊待發布 長聖10月2日起暫停交易

碳盤查課程 反應熱烈

櫃買調降黃金交易門檻

金門大學將發綠色債券

相關新聞

威剛決定以每股32元公開收購力肯 最低門檻過35%

威剛（3260）與力肯今 (1) 日共同召開重訊記者會，威剛宣布以每股32元公開收購力肯股權，以力肯昨天收盤價28.8元...

再添生力軍 亞歆海洋國際股份有限公司10月3日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，亞歆海洋國際股份有限公司（7691）產業類別為文化創意，將於...

威剛啟動公開收購力肯！ 每股32元、最高3,600萬股

記憶體模組大廠威剛（3260）1日14:30於櫃買中心發布重大訊息，董事會決議以每股新台幣32元，對上櫃公司力肯實業（1...

大鵬雙動能 周五登興櫃

大鵬科技（7689）將於10月3日以每股128元登錄興櫃交易。

永擎伺服器訂單熱

板卡大廠華擎旗下伺服器子公司永擎（7711）昨（30）日舉行法說會，董事長許隆倫表示，通用型伺服器訂單能見度看到明年首季...

安勤推新品 拓展醫療業務

工業電腦廠安勤（3479）衝刺醫療業務，推出全新HPS-GNRD4A工作站，專為高效能運算需求打造，適用於企業AI訓練、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。