永信建營收／9月3.05億元 月增601%、年減78.8%

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導

永信建（5508）1日公布9月營收為3.05億元，月增6.01倍，年減78.8%。該公司指出，9月交屋量較8月大增，主要是購屋民眾在鬼月期間要求延後交屋，而目前尚感受不到「新青安」鬆綁效益，將持續關注市場變化。

永信建表示，9月份總共有15戶交屋，相較於8月份的個位數大幅增加，關鍵原因是購屋民眾因鬼月習俗，普遍要求提前或延後交屋，因此，推升9月營收交至3.05億元成績，月增6.01倍，年減78.8%；累計今年前九月營收達17.56億元，年減80.6%。

而行政院於9月4日拍板，青年安心成家購屋優惠貸款（新青安）自9月1日起，排除在銀行法第72之2條不動產放款比率限制外，雖一度點燃市場信心，不過，觀察近期來客量和購屋意願並未有明顯變化，房市觀望氛圍依舊。

展望營運前景，永信建指出，就市場面來看，剛性需求是存在的，今年已陸續推出4個新建案開始銷售，包括位於高雄中都五期的「齊樂」建案、高雄龍華九期的「蘊美」建案、楠梓高雄大學二期的「辰旭」建案，以及仁武大昌二期「澄境」建案。

據了解，在央行祭出第七波信用管制下，永信建因採成屋銷售方式，成為「海嘯第一排」，營運明顯受到波及；以第2季來看，單季營收為3.94億元，年減86.5%，單季稅後純益為0.87億元，比去年同期的10.38億元，減少91.5%，每股純益0.4元；累計上半年獲利3.82億元，年減81.8%，每股純益達1.76元。

