威剛決定以每股32元公開收購力肯 最低門檻過35%

威剛（3260）與力肯今(1)日共同召開重訊記者會，威剛宣布以每股32元公開收購力肯股權，以力肯昨天收盤價28.8元計算，溢價幅度約11.1%，威剛計畫收購1.8萬張到3.6萬張，相當35%到69.9%的股權，以最高收購量估算，收購最高總金額達11.5億元。

威剛和力肯今日同步舉行董事會通過決議，也代表雙方是合意收購，威剛以每股32元公開收購力肯已發行普通股。公開收購期間自明2日起到至10月21日止，預定最高收購數量為3600萬股（即3.6萬張），約69.9%股權，最低收購數量為1800萬股（即1.8萬張），約35%股權，若參與應賣數量達最低收購數量，就達到公開收購的條件。

威剛發言人陳靜慧表示，公司除了記憶體領域正向外，近年也積極拓展非記憶體領域，如電動車、馬達業務，而力肯長年專注在氣動工具相關市場，兩家公司技術互補，客戶群也與威剛不同，未來完成收購，有助雙方拓展業務。

力肯為台灣專業OEM 氣動打釘槍生產廠商，產品包括專業級氣動釘槍、電動釘槍、汽修工具。力胃表示，威剛這次公開收購主要係基於策略性投資目的，結合雙方業務、生產、技術及終端銷售的互補優勢，為雙方未來業務及營運發展增添正面貢獻。

陳靜慧進一步指出，未來收購力肯後，可增加威剛的合理投資收益，並提升力肯資產及股東權益報酬率。未來雙方將善用各自核心優勢，加速業績拓展，未來威剛將依收購要件達成後，依持股比例提名董事席次。