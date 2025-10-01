中菲行總經理 施振昇接任

中菲行（5609）昨（30）日召開董事會，總經理邱鈞榮自2025年9月30日屆齡退休，董事會決議總經理一職由中菲行執行長施振昇接任。

施振昇1988年加入中菲行。並於1991至2003年間擔任舊金山分公司經理和總經理。在Vizio擔任了兩年的資深供應鏈總監後，於2005年回到中菲行擔任北美地區市場總監。2012年，晉升為副總裁兼全球客戶經理。於2016年轉調新加坡，負責領導拓展東協市場。

2019年，他被任命為執行管理委員會（EMB）成員，著重於空運業務。於2022年7月調回至中菲行美國分公司，擔任EMB經營執委長兼中菲行美國子公司總裁。自2023年12月，被任命為執行長，領導集團的業務管理與發展。

施振昇表示，中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」，未來將善用四大策略瞄準全球物流移動的商機，人工智慧推動數位轉型 ，策略性拓展區域市場、穩健的國際財務管理、人才培育與組織靈活性。

中菲行積極運用AI驅動轉型，顯著提升營運效率、強化合規管控並優化客戶服務。藉由自動化文件與報關流程，預計三年內作業效率可提升30%-50%。結合先進風險分析預測潛在影響並提出解方，以及多語言AI工具破除溝通藩籬、加速跨境作業，雙管齊下提升客戶滿意度。