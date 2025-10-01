快訊

創業家講座 分享經營理念

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

國發會與創投公會為協助新創發展，8月底啟動全台最大規模的創業盛事「創業綻放計畫－創業大聯盟競賽」，第二場「創業家講座」9月30日登場，櫃買中心董事長簡立忠受邀與會，與現創業家分享創業契機與經營經驗。

簡立忠表示，新創成功的關鍵條件首先必須洞察市場需求，其次要能掌握市場時機，最後就是要有專業的團隊及清晰的商業模式，最後則需要策略夥伴與資本市場的支持。櫃買中心自成立以來，便肩負著支持中小微企業與新創公司發展的使命。目前已完整建置上櫃主板市場、興櫃預備市場以及適合中小微創新企業的創櫃板。考量台灣中小企業家數占全體企業的98%以上、櫃買中心為往下扎根，在今年1月9日推出「創櫃板Plus」新制，讓新創企業能提早進入資本市場。

上櫃家族的成員力旺（3529）董事長徐清祥、群聯執行長潘健成亦受邀與會，於講座以親身經歷分享創業經驗。徐清祥表示，研發其實不難，但商品化及上市的過程是艱難的，要能堅持走創新和加值型應用，才有成功的機會。潘健成則表示，創新的本質就是解決問題，提供AI解決方案將是一個利基。

創業 櫃買中心 董事長

