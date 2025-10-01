創櫃菁英選拔 28日揭曉

櫃買中心為發掘具備創新、創意及未來發展的潛力優質新創公司，首次舉辦創櫃菁英選拔活動，吸引逾百家公司報名，引起新創市場熱烈關注，櫃買中心將於28日最終決選前三名勝選企業。

進入創櫃菁英選拔活動決選的公司可獲得決選前培訓並角逐最終榮耀，最終榮獲前三名者除可得總獎金60萬元外，屬創櫃板公司或輔導中公司者另可獨享業務或投資媒合洽談、行銷媒體專題報導及創櫃菁英課程補助等豐富內容。

櫃買中心表示，此次活動歷經初選書面審查，已擇定進入決選前培訓的公司有久方生技、大鵬科技、永進木器廠、先見基因科技、竹謙科技、宏泰工業、邑流微測、昇曜科技、東昕精密科技、建誼生技、泰陞國際科技、祐安細胞生醫科技、晨間廚房餐飲國際、補丁科技、達穎塑膠、精彩創意整合行銷、遠東醫電科技、暮盆實業、鋐耀精工、膳安國際、鴻璟科技、醫百科技，以及瀚陽生物科技。

櫃買中心表示，創櫃菁英選拔將於28日展開最終決選暨頒獎典禮，屆時將揭曉前三名勝選企業。