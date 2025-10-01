快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

創櫃菁英選拔 28日揭曉

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為發掘具備創新、創意及未來發展的潛力優質新創公司，首次舉辦創櫃菁英選拔活動，吸引逾百家公司報名，引起新創市場熱烈關注，櫃買中心將於28日最終決選前三名勝選企業。

進入創櫃菁英選拔活動決選的公司可獲得決選前培訓並角逐最終榮耀，最終榮獲前三名者除可得總獎金60萬元外，屬創櫃板公司或輔導中公司者另可獨享業務或投資媒合洽談、行銷媒體專題報導及創櫃菁英課程補助等豐富內容。

櫃買中心表示，此次活動歷經初選書面審查，已擇定進入決選前培訓的公司有久方生技、大鵬科技、永進木器廠、先見基因科技、竹謙科技、宏泰工業、邑流微測、昇曜科技、東昕精密科技、建誼生技、泰陞國際科技、祐安細胞生醫科技、晨間廚房餐飲國際、補丁科技、達穎塑膠、精彩創意整合行銷、遠東醫電科技、暮盆實業、鋐耀精工、膳安國際、鴻璟科技、醫百科技，以及瀚陽生物科技。

櫃買中心表示，創櫃菁英選拔將於28日展開最終決選暨頒獎典禮，屆時將揭曉前三名勝選企業。

櫃買中心 生技

延伸閱讀

重訊待說明 威剛、力肯及威剛期貨10月1日暫停交易

溫室氣體盤查實作工作坊圓滿落幕 助上市公司接軌IFRS永續準則

資本市場服務團 綜效大

櫃買黃金現貨交易熱

相關新聞

大鵬雙動能 周五登興櫃

大鵬科技（7689）將於10月3日以每股128元登錄興櫃交易。

永擎伺服器訂單熱

板卡大廠華擎旗下伺服器子公司永擎（7711）昨（30）日舉行法說會，董事長許隆倫表示，通用型伺服器訂單能見度看到明年首季...

安勤推新品 拓展醫療業務

工業電腦廠安勤（3479）衝刺醫療業務，推出全新HPS-GNRD4A工作站，專為高效能運算需求打造，適用於企業AI訓練、...

中菲行總經理 施振昇接任

中菲行（5609）昨（30）日召開董事會，總經理邱鈞榮自2025年9月30日屆齡退休，董事會決議總經理一職由中菲行執行長...

瑩碩學名藥 授權中東簽約

瑩碩（6677）昨（30）日表示，與國內合作夥伴共同開發的肺纖維化P4學名藥NTN，順利完成中東市場授權經銷合約簽署，同...

櫃買調降黃金交易門檻

黃金價格持續攀升，為降低投資門檻，方便投資人參與黃金投資，櫃買黃金現貨交易平台自今（1）日起，最小交易單位調整為「1台錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。