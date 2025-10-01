金門大學將發綠色債券

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

我國永續發展債券市場邁向新的里程碑，金門大學9月30日取得櫃買中心綠色債券資格認可，預計將在明年由財政部代為發行乙類公債，將成為我國首檔發行永續發展中央政府公債。

櫃買中心表示，櫃買中心與財政部積極推動中央政府機關具自償性的公共建設資金需求，透過發行乙類公債籌資，以引導市場資金投入公共建設，實現政府財政來源多元化，並鼓勵藉由發行永續發展債券達成綠色轉型政策目標，深化我國永續發展債券市場發展。國立金門大學作為率先透過永續發展債券籌資的中央政府機關，展現勇於創新精神，並傳達落實永續發展目標（SDGs）的決心，具有帶頭示範效果。

金門大學為我國首間規劃以發行永續發展債券籌措財源，並成功取得資格認可的大專院校。依據該校綠色債券計畫書，其綠色投資計畫為學生宿舍興建工程，該宿舍依循台灣綠建築評估系統（EEWH）準則進行設計，並計畫取得黃金級綠建築標章，透過節能減碳與調適設計，有效因應氣候變遷與減少環境衝擊，同時提供國內外學生優質的住宿環境。

金門大學此次委託安永聯合會計師事務所擔任評估機構，評估報告指出，該計畫書符合國際資本市場協會（ICMA）所訂綠色債券原則。未來由財政部代為發行乙類公債後，金門大學亦將依循國際市場慣例標準，每年定期公開揭露其資金運用報告，供市場追蹤其資金使用情形及環境效益。

債券 櫃買中心 金門

債券價格87漲到105…他用企業退休基金帳戶買入又賣出 學到慘痛教訓

黃金、棉花、股票債券驚驚漲？ 教授點出「人性態度」：世界各地都一樣

發票對起來！7-8月千萬獎號「53960536」開出 完整清單一次看

櫃買中心通過兩項規章修正案、威聯通等七家上櫃申請案

大鵬雙動能 周五登興櫃

大鵬科技（7689）將於10月3日以每股128元登錄興櫃交易。

永擎伺服器訂單熱

板卡大廠華擎旗下伺服器子公司永擎（7711）昨（30）日舉行法說會，董事長許隆倫表示，通用型伺服器訂單能見度看到明年首季...

安勤推新品 拓展醫療業務

工業電腦廠安勤（3479）衝刺醫療業務，推出全新HPS-GNRD4A工作站，專為高效能運算需求打造，適用於企業AI訓練、...

中菲行總經理 施振昇接任

中菲行（5609）昨（30）日召開董事會，總經理邱鈞榮自2025年9月30日屆齡退休，董事會決議總經理一職由中菲行執行長...

瑩碩學名藥 授權中東簽約

瑩碩（6677）昨（30）日表示，與國內合作夥伴共同開發的肺纖維化P4學名藥NTN，順利完成中東市場授權經銷合約簽署，同...

櫃買調降黃金交易門檻

黃金價格持續攀升，為降低投資門檻，方便投資人參與黃金投資，櫃買黃金現貨交易平台自今（1）日起，最小交易單位調整為「1台錢...

