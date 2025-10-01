金門大學將發綠色債券

我國永續發展債券市場邁向新的里程碑，金門大學9月30日取得櫃買中心綠色債券資格認可，預計將在明年由財政部代為發行乙類公債，將成為我國首檔發行永續發展中央政府公債。

櫃買中心表示，櫃買中心與財政部積極推動中央政府機關具自償性的公共建設資金需求，透過發行乙類公債籌資，以引導市場資金投入公共建設，實現政府財政來源多元化，並鼓勵藉由發行永續發展債券達成綠色轉型政策目標，深化我國永續發展債券市場發展。國立金門大學作為率先透過永續發展債券籌資的中央政府機關，展現勇於創新精神，並傳達落實永續發展目標（SDGs）的決心，具有帶頭示範效果。

金門大學為我國首間規劃以發行永續發展債券籌措財源，並成功取得資格認可的大專院校。依據該校綠色債券計畫書，其綠色投資計畫為學生宿舍興建工程，該宿舍依循台灣綠建築評估系統（EEWH）準則進行設計，並計畫取得黃金級綠建築標章，透過節能減碳與調適設計，有效因應氣候變遷與減少環境衝擊，同時提供國內外學生優質的住宿環境。

金門大學此次委託安永聯合會計師事務所擔任評估機構，評估報告指出，該計畫書符合國際資本市場協會（ICMA）所訂綠色債券原則。未來由財政部代為發行乙類公債後，金門大學亦將依循國際市場慣例標準，每年定期公開揭露其資金運用報告，供市場追蹤其資金使用情形及環境效益。