板卡大廠華擎旗下伺服器子公司永擎（7711）昨（30）日舉行法說會，董事長許隆倫表示，通用型伺服器訂單能見度看到明年首季，AI伺服器能見度到今年底，並切入輝達RTX Pro 6000為核心的推論型應用，對2026年展望「中性偏上」。

永擎主攻在地二階（Tier 2）、三階（Tier 3）資料中心廠商，或正在崛起的中型雲端業者，上半年營收109億元，超過去年全年的88億元；2024年每股純益8.36元，2025上半年每股純益6.63元。永擎昨天興櫃參考價收519元、大漲48.7元。

永擎2024年底登錄興櫃，目前已進入轉上市流程，預計最快今年第4季掛牌上市。永擎由自有品牌主機板出發，逐步延伸至整機系統與客製化方案。目前AI伺服器已涵蓋B200與B300等機種，並持續量產出貨。

產品組合方面，永擎上半年八成來自AI伺服器，通用主機板與通用系統各占約一成。目前營運主要分為三大區域，包括美國、亞洲及歐洲。

其中，亞洲市場（包含東北亞與東南亞）比重最高，其次為美國，歐洲居第三。

至於RTX Pro 6000伺服器銷售進度，許隆倫指出，該產品的規格相當適合通路及中小企業的推論需求，目前大多數投資仍集中於AI訓練，隨著訓練成果逐步累積，推論將成為接下來重要應用方向。

輝達積極推廣RTX Pro 6000伺服器，該公司也自第3季起陸續接獲小量POC訂單。

永擎預期，第4季將有不少企業與私有雲客戶開始導入RTX Pro 6000伺服器，用於內部推論及模型微調測試。依過往經驗，客戶通常會在導入後歷經約兩季測試與驗證，若結果正向，便會進一步放量採購。預期RTX Pro 6000伺服器最快可望於明年第2季開始貢獻營收。