威剛因有重大訊息待公布 自10月1日起暫停交易
記憶體模組大廠威剛（3260）30日公告因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自今年10月1日起暫停交易，引起市場關注。
威剛指出，公司將在10月1日下午兩點半於證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案，記者會後將另以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。
氣動工具廠力肯也公告暫停交易
【中央社／新竹30日電】
記憶體模組廠威剛指出，因有重大訊息待公告，經櫃買中心同意自10月1日起暫停交易，將於下午2時30分在櫃買中心召開重大訊息說明記者會說明。
氣動工具廠力肯也公告，因有重大訊息待公告，櫃買中心同意自10月1日起暫停交易，於下午2時30分在櫃買中心召開重大訊息說明記者會。
威剛與力肯皆於10月1日暫停交易，並同時於下午2時30分在櫃買中心召開重大訊息說明記者會，引起市場關注。
威剛受惠記憶體價格上揚，8月營收攀高至新台幣49.83億元，月增16.93%，年增64.53%，創下歷年同期新高。威剛先前指出，第3季營運動能強勁。
