皇家可口舉行上市前業績發表會 預計10月下旬興櫃轉上市

皇家可口（7791）30日舉行上市前業績發表會，預計10月下旬由興櫃轉上市交易，皇家可口目前旗下冰品與急凍熟麵業務在台灣市占率都穩居第一，可說是冰品及急凍熟麵雙冠王。

南僑（1702）轉投資小金雞皇家可口董事長周明芬表示，皇家可口將持續推出創新口味冰品，在急凍熟麵上，繼續協助客戶在節省烹煮時間及有效管理人力不足缺工問題。

皇家可口成立於1986年，資本額7億元，今年上半年獲利約2.85億元，年增逾20.35%，每股盈餘(EPS)4.08元；法人預估，在冰品創新及強大品牌力杜老爺加持，開闊新的霜淇淋市場，以及南僑讚岐急凍熟麵持續擴大餐飲及零售通路滲透率，皇家可口未來3-5年營運每年將可雙位數成長。

周明芬表示，皇家可口從1988年推出杜老爺甜筒，至今已銷售11億支；1991年推出杜老爺明星商品-曠世奇派，至今銷售已達13億支；桶裝冰淇淋從1992年銷售，加上情人果冰棒，4大長銷冰品至今占冰品總營收六成，凸顯出強勁的品牌力及消費者對品牌認可及忠誠度。

皇家可口冰淇淋類產品口味豐富多元，突破季節限制，一年四季熱銷，每年維持雙位數成長，同時皇家可口也成功將冰品「點心化」，除產品陳列於零售通路櫥櫃黃金位置，同時也將持續擴展代工業務，帶動皇家可口冰品營收成長優於台灣冰品市場的平均成長率。

急凍熟麵通路客戶包含王品（2727）集團、瓦城（2729）、雙月、孫東寶牛排館等；目前急凍熟麵有2條產線，貢獻年營收約6億元，中壢廠第三條產線預計於今年第4季投產，產能是第一條及第二條總和，預計光是第三條產線就能貢獻6億元，第三條生產線加入後，產能與營收可望倍增。