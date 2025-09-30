反制健喬公開收購 健亞將辦理不超過8000萬股私募案引進策略夥伴

為了反制健喬（4114）日前公告將對健亞（4130）進行的公開收購，健亞30日召開董事會，決議辦理私募普通股案，最高發行股數不超過8,000萬股，並鎖定策略性投資人，藉此引進資金與夥伴資源，強化新藥研發能量與國際布局。

健亞董事長陳正也同時以「24元，買不走三十年的堅持」為題，發表致股東公開信，呼籲股東不要將持股出售給健喬，強調健亞三十多年的努力與研發成果，是台灣藥品供應韌性的重要資產，不能僅用每股24元衡量。

健亞公告表示，為實現長期累積研發動能、降低關稅對新藥研發商業化之影響、滿足短鏈供應需求、強化國際市場布局，並充實新藥產品線，需引進策略夥伴，以利公司長期經營與業務發展。

健亞並表示，因考量資本市場狀況，發行成本、私募方式之可行性及時效性，以及私募股票有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保達到與策略合作夥伴間建立長期合作關係；故本次不採用公開募集，而採取私募方式籌資及引進策略投資者。

健喬指出，本次實際私募價格、轉換或認購價格尚未訂定，依證券交易法第43 條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，將依證券交易法等相關法令規定向主管機關申請上櫃交易。

根據公告，健亞此次私募將發行普通股，對象依《證券交易法》第 43 條之 6 及金管會規範，限於策略性投資人，並由董事會依市場狀況與特定人洽談結果，決定實際價格。定價機制以不低於公告日前一段期間的股價均價八折計算，並考量私募股票三年內不得自由轉讓的限制，確保合理性與股東權益。

另外，陳正也在「寫給健亞股東」的信中指出：「三十多年前，我放棄了在美國的舒適生活，回到台灣。看到當時台灣一年核准執行的臨床試驗不到十件，心裡非常難過。心中萌生了一個信念：台灣一定要有自己的新藥，自己的特色藥品。

那段路並不容易。我的第一個研發品項失敗了，很多人勸我放棄，但我選擇堅持。三十多年來，我和健亞的同仁一起努力，一步步打拚。現在，我們已經看見新藥和研發成果正在實現中。」

陳正表示：「今天我們面臨一個嚴峻的挑戰。健喬提出以每股24元收購健亞15%～30%的股份。這不是一個單純的價格問題，因為藥品不是普通商品，它關係到人的生命，台灣需要有自己的藥品供應韌性，不能冒著缺藥的風險。」

他特別提到一些救命藥與台灣品牌新藥：

一、健亞的部分肌肉鬆弛劑（用於手術全身麻醉、加護病房鎮靜、輔助氣管內插管及機械性人工呼吸器的使用）與心血管藥品（用於嚴重心衰竭）為台灣唯一製造商，具高技術門檻，其他廠商（包括健喬）皆無法製造並穩定供應。而且大部分這些體貼國人的好藥、救命藥，因成本較高，有些品項上市後將近十年因健保價之限制而不賺錢。「但因國發基金是我們的大股東，保障國人用藥需求與強化藥品供應韌性，責無旁貸，而堅持繼續生產供應。」之前因COVID-19疫情到現在美國關稅延燒全球導致國人缺藥問題，更突顯了健亞研發實力的具體表現與為保護國人健康能使用高品質健亞好藥的「價值」。

二、107年，在原廠沒有來台灣執行登記用臨床試驗下，健亞在中華民國風濕病醫學會之陳情與衛福部食藥署（TFDA）的建議下，為滿足台灣狼瘡腎炎患者的醫療需求並減輕其經濟負擔，由本公司完成人體臨床試驗主導開發Mycocep喜妥善之新適應症，成功上市造福狼瘡腎炎病人。類似開發模式的台灣唯一品牌學名藥還有Bowkleen 保可淨，使用於成人大腸鏡檢查前之清腸劑；Linicor 理脂，治療高血脂症。

健亞多年來深耕研發與製造，這些產能與努力是台灣的重要資產。但健喬過去曾經出售瑞安大藥廠的廠房與土地，讓台灣失去一部分製藥產能。若健亞也被收購，產品極可能被轉移，導致救命藥物停產，更會造成我們員工的失業與家庭的不安。

「股價的數字可以被計算，但三十多年的努力和信念，不能只用24元來衡量。健亞不僅是一家企業，它是我們對台灣醫藥產業的承諾，是員工的心血，是我畢生的使命。」

陳正最後呼籲：「親愛的股東朋友們，這是一個攸關未來的時刻。我懇請大家與我站在一起：不要把手中的股票賣給健喬。讓我們共同守護健亞，守護台灣不缺藥的未來。」